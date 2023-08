El 14 de agosto comienzan los alegatos en el juicio por el crimen de Joaquín Paredes

El crimen de Joaquín

El tribunal de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje resolvió, luego de una inspección ocular en el lugar de los hechos,, quien fueen la localidad cordobesa de Paso Viejo, informaron fuentes judiciales.En la novena audiencia del juicio, todas las partes involucradas en el proceso de enjuiciamiento, incluido los miembros del jurado popular, participaron de una inspección ocular donde ocurrieron los hechos que se juzgan, a los efectos de determinar y reconstruir descriptivamente el desenlace.Posteriormente los jueces camaristas (Ángel Francisco Andreu, Javier Rojo y Ricardo Arístides) resolvieron pasar a cuarto intermedio hasta el lunes 14 de agosto para comenzar con los alegatos, previa indagatoria sobre la nueva calificación legal que planteó la fiscal acusadora Fabiana Pochettino, además de receptar un testimonio pendiente de una mujer que fue testigo presencial de los hechos.En la audiencia del jueves len perjuicio de Paredes (15), y en grado de “tentativa reiterado” por el riesgo que represento para el resto de las personas que estaban con la víctima.El Código Procesal establece que cuando se plantea "hecho diverso", que modifica la calificación legal originaria corresponden habilitar días para el aporte probatorio, sin embargo, el abogado Jorge Sánchez del Bianco, defensor del sindicado como el portador del arma que disparó y mató a Joaquín, adelantó a Télam que "hubo acuerdo entre todos los defensores en no hacer uso de ese derecho"“Con las pruebas recolectadas en las audiencias nos parece suficiente para acreditar que los policías fueron atacados a pedradas y que los chicos no fueron cercados porque tenían varias salidas”, dijo al referirse que podían salir del lugar y agregó: “no vamos pedir apertura de pruebas sobre la nueva calificación. Vamos a ir directamente a los alegatos y sentencia”, remarcó.De acuerdo con los datos de la acusación,, una localidad de unos mil habitantes, luego de ser alertado sobre una reunión de jóvenes en ese lugar mientras regía el aislamiento.Cuando los efectivos llegaron al lugar se produjo una discusión con los jóvenes que, de acuerdo con la pesquisa, derivó en una balacera por parte de los policías, quienes efectuaron al menos siete disparos.De los peritajes realizados durante la pesquisa surgió que cuatro balazos se realizaron con el arma del agente Iván Alexis Luna (26) y tres con la del agente Maykel Mercedes López (25), entre ellos el que impactó en la espalda de Paredes y le provocó la muerte.Otro de los disparos, en tanto, se incrustó en el brazo de Brian Brandon Villada (15), quien debió ser asistido en un centro de salud pública, aunque en este caso no se pudo determinar de qué arma partió el tiro.López es el único que se encuentra detenido y enfrenta una ahora la acusación por "homicidio calificado agravado por el uso de arma de fuego y coautor de lesiones graves en agresión agravadas por el uso de arma de fuego en concurso real".Los restantes imputados son Enzo Ricardo Alvarado (29), Jorge Luis Gómez (34) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (27) y Daniel Alberto Gallardo (43).