EEUU preocupado por las inversiones de China en América Latina

Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos / Foto: AFP

La jefa del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), Laura Richardson, advirtió hoy que estaba "absolutamente preocupada" por el aumento de las inversiones de China en infraestructura crítica de América Latina.



"Estoy absolutamente preocupada por las inversiones chinas", dijo Richardson durante un debate en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think-tank con sede en Washington.



La jefa militar añadió que China está "a la cabeza de la lista" como desafío para Estados Unidos en América Latina.



Richardson expresó también su preocupación por el aumento de las actividades de China en vías fluviales estratégicas, como el Canal de Panamá y el Estrecho de Magallanes.



Además, deslizó que el gigante asiático podría utilizar las capacidades allí existentes para alcanzar no sólo objetivos civiles, sino también militares.



En ese sentido, aclaró que China no tiene bases militares en América Latina, pero es muy probable que las establezca en el futuro, consignó la agencia de noticias Sputnik.





During a discussion today with @CSIS, #SOUTHCOM Commander Gen. Laura Richardson highlighted the importance of U.S. whole-of-government solutions to help strengthen our partners in Latin America & the Caribbean. @smartwomen @csis_isp pic.twitter.com/7B8p9DwyMW