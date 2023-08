Nueva declaración de inocencia de Trump, ahora por el caso de los documentos secretos

Donald Trump /Foto: AFP

En ese documento, Trump renunció también a su derecho a concurrir a la lectura de esos nuevos cargos el 10 de agosto.

Los cargos adicionales presentados en su contra la semana pasada se refieren a sus aparentes esfuerzos para obstruir la investigación del FBI, que intentaba recuperar el material clasificado.

El expresidente estadounidense Donald Trumppresentados en su contra porconfidenciales.Trump, de 77 años y candidato favorito entre los republicanos para las presidenciales de 2024, fue acusado la semana pasada de tres delitos adicionales en ese caso liderado por el fiscal especial Jack Smith.El exmandatarioque lleva el proceso para declararse no culpable.La declaración del magnate ultraderechista ocurrió un día después de que se declarara no culpable en un tribunal federal de Washington de conspirar, que perdió ante el demócrata Joe Biden.El juicio en Florida por los documentos clasificados que el exmandatario se llevó a su residencia de Mar-a-LagoEste proceso, pero, como acusado penal,, que se espera que dure semanas, si no meses.En junio se dijo inocente de los cargos de rconspiración paray declaraciones falsas.Según la acusación, los documentos clasificados que Trump almacenó en cajas en su residencia de Mar-a-Lago tras su salida de la Casa Blancatanto de EEUU -registros del Pentágono, la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional- como de otros países.En el último escrito de acusación de este caso está imputado porpara evitar que fueran a parar a las autoridades.La Fiscalía imputó a otras dos personas en este caso: Waltine "Walt" Nauta, ayudante personal de Trump durante muchos años, y Carlos De Oliveira, administrador de la propiedad de Mar-a-Lago, indicó la agencia AFP.