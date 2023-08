Kicillof: “Ningún problema de nuestro pueblo se va a solucionar ajustando, quitando derechos” VER VIDEO

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró que “ningún problema de nuestro pueblo se va a solucionar ajustando y quitando derechos”, durante un acto en el partido de San Nicolás junto a la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto y precandidata a intendenta, Cecilia Comerio.durante un encuentro con militantes en el Automóvil Club de San Nicolás.Kicillof destacó que "en la provincia demostramos cómo defender todo lo que se ha hecho: hemos construido escuelas, rutas, autopistas y hemos sacado adelante el puerto de San Nicolás”.En esa línea, sostuvo que “por eso hay una multitud que está dispuesta a pelear para recuperar el municipio y para que no apliquen aquí las políticas de privatización y ajuste que impulsa la derecha”.el gobernador y llamó a la militancia a “explicarles a todos nuestros vecinos y vecinas que esas políticas de flexibilización laboral y recortes de la salud y la educación no le sirven ni a San Nicolás ni a la provincia de Buenos Aires”.Por su parte, Comerio destacó: “Tenemos que seguir trabajando para defender todas las inversiones que realiza la provincia en San Nicolás: la educación, la salud, el trabajo y la seguridad requieren también del compromiso del gobierno municipal”.“La política sirve cuando se ponen todas las herramientas al servicio de los intereses del pueblo. Nosotros contamos con la experiencia para garantizarles a nuestros vecinos y vecinas una mejor calidad de vida”, dijo la precandidata.Kicillof resaltó que “estamos ante un momento crucial, en el que, si uno no decide, otros deciden por nosotros: debemos convencer a todos y a todas, convencer a nuestros vecinos uno por uno, porque en esta elección lo que está en juego son los derechos”.Del acto también participaron el diputado provincial Naldo Brunelli, la presidenta del Instituto de Previsión Social, Marina Moretti; precandidatos a concejales, consejeros escolares, referentes locales y militantes de UxP.Luego, al encabezar un acto en la localidad de San Pedro, el gobernador afirmó que “nuestro futuro depende de nuestra soberanía” al encabezar el cierre de la jornada sobre Derecho a la Soberanía en ese distrito.al tomar la palabra y agregó que “el derecho a la soberanía no se realiza con una sola acción, ni es un hecho individual; la soberanía sobrevuela a la política publica de la provincia de Buenos Aires”.En esa línea, de cara a las elecciones sostuvo que “hay que pensar en nuestro futuro y nuestro futuro depende de nuestra soberanía y que hagamos lo necesario, aunque nos hagan juicios, aunque nos persigan”.Esta actividad se realizó en el marco de una serie de encuentros que el gobierno bonaerense viene desarrollando en distintos municipios donde se ha apunta al derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la producción, derecho al arraigo, derecho al disfrute, entre otros.En esa línea, el mandatario indicó que “el problema no es que las necesidades implican un gasto, sino que estamos ante un sector que los recursos que logra a través de créditos no está dispuesto a usarlo para satisfacer y responder a las necesidades de la gente, sino que quieren capturar recursos para intereses privados, minúsculos, particulares como ya lo han hecho”.Durante la exposición, el mandatario se refirió al desarrollo del Canal Magdalena, y evaluó que esa ruta hídrica tiene una “importancia que no se cuenta en dólares ni en contenedores, porque se mide en años de luchas por reconquistar”.“Hubo poderosos intereses económicos, geopolíticos que impidieron que se hiciera y que tuviéramos soberanía marítima y fluvial argentina y bonaerense. También tenemos que extender la hidrovía sobre el Río Paraná para que conecte las Islas Malvinas con el norte de nuestro país. Por ese camino pasa el 80% de las exportaciones argentinas. Es nuestra puerta de entrada y salida al mundo de la producción. Por una decisión equivocada, antieconómica y perniciosa para la sociedad argentina, se decidió privatizarla”, fundamentó.El cierre de la jornada contó con la participación también del ministro de Producción, Augusto Costa, de la diputada nacional y precandidata a intendente de Zárate, Agustina Propato, y del intendente de San Pedro y precandidato a la reelección, Cecilio Salazar.“No les quepa ninguna duda que Axel va a ser gobernador por cuatro años más”, señaló Salazar al tomar la palabra y agregó que “el peronismo es transformador, a pesar de algunos descreídos, y nuestro gobernador es la más clara expresión de eso”Durante la visita al municipio, el gobernador recorrió el inicio de la obra sobre la ruta 1001 y el puerto de San Pedro.