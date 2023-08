El Presidente aseguró que los pagos al FMI con DEG de Qatar darán "más tranquilidad" VER VIDEO

"Nos ingeniamos y trabajamos codo a codo con (el ministro de Economía) Sergio (Massa) para ver de qué manera encontrábamos una solución", señaló.

Críticas a la oposición

"Nosotros siempre entendimos que la mejor Argentina es la que amplía derechos y nosotros ampliamos derechos de todo tipo, laborales y sociales", remarcó.

La agenda exterior

El presidente Alberto Fernández aseguró este viernes que el pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) con Derechos Especiales de Giro (DEG) de Qatar",y haciendo ruido en algunos mercados".Fernández dijo en rueda de prensa,de la Fundación del Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina, que Argentina ", y la realidad es que no es fácil".En ese sentido, el jefe de Estado argumentó que "la economía, pero este año con la sequía, recibimos un golpe durísimo".Y agregó: "La encontramos y ahora, más allá de que algunos están"."Estamos confiados en que vamos a poder ordenar con esto que hemos hecho", completó Fernández.Por otra parte, el mandatario destacó losy reseñó que "cuando llegamos al gobierno nos preocupamos por dos cosas básicas: la producción y el trabajo"."Celebramos mucho que hayamos concretado esta serie ininterrumpida de meses creciendo el empleo", manifestó, porque "si uno tiene en cuenta además que viene de unos años, entre 2015 y 2019, donde hubo 46 meses consecutivos de caída de empleo registrado, la verdad que esto lo sentimos como un logro, porque lo que estamos viendo es que muchos de los que perdieron el trabajo entonces lo han recuperado"."Nos queda mucho por hacer y en eso seguimos trabajando, hasta que, espero, Sergio nos suceda y siga el mismo camino", añadió Fernández.Además de aclarar que los últimos días de campaña hacia las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO)", el Presidente habló de la interna en los distintos espacios que apuntan a quitar derechos y contestó que "es muy preocupante" y eso "es algo que los que nos escuchan tienen que prestarle atención".Y apuntó: "Escucho decir cosas que realmente me preocupan", como por ejemplo cuando "quieren terminar con las indemnizaciones por despido" o "cuando me dicen que la pasantías tienen que pasar de tres a seis meses, porque eso es precarizar el trabajo de la gente".O también "cuando escucho decir que el problema son las convenciones colectivas me preocupa, porque son el mecanismo que tiene los trabajadores para defender su posición"; o "cuando escucho decir que el problema es que la Argentina no es como Qatar, que no tiene sindicatos, pero si la Argentina se diferencia del resto de América Latina es precisamente porque tiene un sindicalismo fuerte que defiende a los que trabajan"."No saben el trabajo que fue durante estos cuatro años", enfatizó Fernández., con una deuda que nos dejaron que es imperdonable, ha sido una irresponsabilidad enorme, con la pandemia, con la guerra, con la sequía; por favor, reflexionemos", indicóSobre sus próximas giras al exterior, el jefe de Estado informó que "agosto y septiembre tengo mucho tiempo afuera y muchas cosas distintas", y enumeró ""."En todos lados s, que es confiar en el, ser una nación soberana, seguir defendiendoahora que hicimos que la Unión Europea reconociera que Malvinas se llama Malvinas y que es un terreno en disputa", sostuvo.En ese punto alertó que "eso también es una cosa que nos diferencia de la oposición, porque algunos decían 'para qué queremos Malvinas si nos va a dar más gasto público', o 'cambiemos Malvinas por vacunas', me recomendaban".y vamos a recuperarla por la vía diplomática", subrayó el mandatario.