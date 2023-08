Destacan la capacidad de gestión para pagar al FMI sin usar reservas

Foto: Alfredo Ponce (archivo).

Los apoyos

José Ignacio de Mendiguren. Foto: archivo.

Foto: Pepe Mateos (archivo).

Funcionarios y dirigentes del oficialismo resaltaron el cumplimiento del pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) “sin usar dólares” de las reservas del Banco Central (BCRA), mediante un préstamo negociado por el Ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la patria (UxP), Sergio Massa y otorgado por el Estado de Medio Oriente en Derechos Especiales de Giro (DEG).Parapor el cual ese país le presta a la ArgentinaEl secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Jtras acordar el pago con los fondos provenientes de Qatar.“Tenemos que arreglar la catástrofe que nos dejaron con esta estafa que fue ese crédito que se obtuvo y la forma en que se obtuvo, pero no vamos a resignar crecimiento”, afirmó el funcionario de industria.En esa misma línea, el director de la Administración General de Aduanas (DGA), Guillermo Michel,, sino que llevó adelante un pago al FMI “sin recurrir a las reservas”., agregó Michel.Además subrayó el funcionario de la Aduana que “Argentina paga sin usar reservas por este acuerdo” y puntualizó que “es importante porque por primera vez en la historia, Qatar realiza una operación de crédito con Argentina”.Por otra parte,, sostuvo que el préstamo otorgado por Qatar permite que “no se necesiten reservas” para realizar los pagos y muestra “las buenas relaciones con otros países”.}, manifestó Batakis.La integrante del directorio del Banco Nación (BNA) y precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria, Julia Strada dijo al respecto que el préstamo para pagar el vencimiento de deuda “es la posibilidad de evitar las condicionalidades que el FMI propone”., explicó la funcionaria.El exministro de Agricultura y actual asesor ad honorem del Ministerio de Economía,, afirmó que “con el acuerdo con Qatar, Sergio Massa demuestra capacidad de resolución”, al destacar el préstamo otorgado por Qatar para pagarle al FMI., agregó Domínguez.En ese mismo sentido, el ministro de Turismo y Deportes y candidato a legislador porteño,, subrayó que “el acuerdo permite pagarle al Fondo sin usar dólares de las reservas” al ser consultado sobre la operatoria.“Massa resuelve con un objetivo: pagarle al FMI, darle la mano y decirle que no vuelva más” sostuvo Lammens.Asimismo, agregó que “uno de los datos más importantes que se desprenden del acuerdo es que permite pagarle al Fondo sin usar dólares de las reservas y sin provocar un ajuste que recaiga sobre la gente”.Por ultimo, el ex canciller,, destacó el acuerdo alcanzado por el Gobierno con Qatar y consideró que el ministro de Economía, Sergio Massa, “está protegiendo las reservas”.