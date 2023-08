Países del oeste de África ultimaron detalles para "posible intervención" militar en Níger

El Golpe de Estado se inició el pasado 26 de julio / Foto: AFP

General Abdourahamane Tchiani / Líder golpista en Níger / Foto: AFP

Burkina Faso y Mali advirtieron en una declaración conjunta que "cualquier intervención militar contra Níger sería considerada como una declaración de guerra".

Reacciones internacionales

Los jefes militares de África occidental anunciaron que" contra la junta que tomó el poder en Níger, tras una reunión en Abuja, la capital de Nigeria., incluidos los recursos necesarios y el cómo y cuándo vamos a desplegar esa fuerza", dijo el comisionado de Asuntos Políticos y de Seguridad de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), Abdel-Fatau Musah.Un grupo de militares nigerinos, quien se encuentra retenido desde entonces, en un golpe que fuey también a escala regional.En ese marco, la Cedeaoy dio hasta el domingo a los golpistas para restablecer en sus funciones al presidente,".Los golpistas, liderados por el general Abdourahamane Tchiani, yao intento de agresión contra el Estado de Níger" de la Cedeao, y aclararon que la amenaza no estaba dirigida a los "países amigos" suspendidos de la comunidad africana, en referencia a Burkina Faso y Mali, también gobernados por militares alzados.El presidente Bazoum -que está detenido junto a su familia- dijo ayer que si el golpe tiene éxito, tendrá "y el mundo entero", en un artículo de opinión publicado en el diario The Washington Post."Hago un llamamiento al Gobierno estadounidense y a toda la comunidad internacional para que", dijo y aclaró: "Escribo esto como rehén".Rusia, señalado por Occidente como un país que contaría con la simpatía de los sediciosos, expresó hoy que una intervención extranjera no va a resolver la crisis en Níger."Es poco probable que una intervención de cualquier fuerza extrarregional pueda mejorar la situación", dijo a los periodistas el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, que llamó a un "restauración rápida del orden constitucional", después de que Bazoum alertara que el golpe pondrá a la región del Sahel bajo la "influencia" de Rusia a través de los mercenarios del grupo Wagner.Tras tomar el poder, los golpistas rompieron varios acuerdos de defensa con París, entre ellos los vinculados al despliegue de tropas francesas en Níger y al "estatuto" de los militares partícipes de la lucha antiyihadista." pueden romper los acuerdos de cooperación militar, no los autores del golpe de Estado."Francia recuerda que el marco jurídico de", afirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.Estas autoridades "son las únicas que Francia,", añadió, al señalar que toma "nota" del comunicado de la junta militar en el que rompe los acuerdos.Franciay esta semana evacuó a 1.079 personas del país, más de la mitad de ellos franceses.Radio France Internationale (RFI) y la televisora France 24 informaron que sus transmisiones fueron suspendidas en Níger, decisión que fue repudiada por la Cancillería gala.