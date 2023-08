Récord: el empleo formal y registrado acumuló 34 meses consecutivos al alza

Los números del empleo

El empleo formal y registrado en la Argentina acumuló en mayo 34 meses consecutivos de crecimiento y alcanzó un nuevo récord en el número de trabajadores con trabajo registrado en el sector privado, la mayor cantidad desde que se empezó a medir este indicador, en enero de 2009., informó el Ministerio de Trabajo.En la comparación interanual, "el trabajo registrado creció 4,1% (+519,6 mil trabajadores) con respecto al mismo mes del año anterior", agregó la cartera en su panorama mensual del Trabajo Registrado.El jueves, la portavoz de la Presidencia,"El empleo asalariado fue impulsado por el sector privado (+0,3%) y el sector público (+0,2%), mientras que el trabajo en casas particulares presentó una caída del 0,2%", indicó el informe difundido esta tarde.En ese sentido, la cartera laboral señaló que "en mayo de 2023 se contabilizan 6,342 millones de personas con empleo asalariado en el sector privado" y precisó que "respecto al mes anterior, en términos desestacionalizados, se observa una variación del +0,3% (+18,0 mil personas)".En los primeros cinco meses de 2023En relación a los 34 meses consecutivos de crecimiento del empleo registrado en el sector privado, el período de crecimiento más prolongado en, al menos, los últimos 14 años, superando a la anterior, que se desarrolló durante 28 meses desde septiembre de 2009 hasta diciembre de 2011.En este período récord -remarcó el trabajo-,A su vez, señaló que el "trabajo independiente también creció con relación al mes anterior (0,8%; 22,2 mil trabajadores más)" impulsado "completamente por la categoría monotributo, que mostró un crecimiento del 1,4%"; mientras que "la cantidad de trabajadores autónomos se mantuvo estable y la de monotributistas sociales se redujo un 0,8%".En el empleo registrado privado "se observan tasas de variación positivas desde agosto 2020 hasta mayo 2023", señaló el informe, que precisó que el nivel de empleo de mayo pasado está 6,1% por encima de los números de febrero de 2020, antes de la pandemia.Este récord del nivel de empleo formal privado se identifica también en diversos sectores de actividad y en un amplio número de jurisdicciones provinciales: seis de los 14 sectores de actividad analizados y 11 de las 24 jurisdicciones lograron alcanzar el mayor número de trabajadores registrados en el sector privado en los primeros cinco meses de 2023.Por su parte, según, en junio se reafirma la continuidad de esta tendencia expansiva en el empleo asalariado registrado en los aglomerados urbanos relevados por esta encuesta.La información que surge del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra que la dinámica de la ocupación formal durante los últimos 12 años ha sido cambiante.Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019, la totalidad del trabajo registrado, el empleo asalariado registrado en particular y los salarios del sector privado mostraron contracción o un leve crecimiento.En contraposición, en los períodos comprendidos entre diciembre de 2011 y diciembre de 2015, y entre diciembre de 2019 y mayo de 2023, el trabajo registrado total y el empleo asalariado registrado evidenciaron una fuerte expansión, mientras que se sostuvo el poder adquisitivo de los salarios reales de sector privado registrado.El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que "no es lo mismo un gobierno que aumenta el desempleo" que "uno que cuida a los trabajadores y genera más" trabajo."No es lo mismo un Gobierno que aumenta el desempleo que uno que cuida a los trabajadores y genera más empleo. Hay más de 1 millón de trabajadores incorporados al trabajo registrado y más de 350 mil trabajadores con empleo asalariado registrado privado", detalló el Presidente a través de un hilo de mensajes publicados en su cuenta oficial de la red social Twitter.Además, el jefe de Estado sostuvo: "No creemos en la patria financiera, creemos en una sola clase de hombres y mujeres: los que trabajan".