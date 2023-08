Otorgaron la libertad condicional al "Pato" Cabrera, condenado por violencia de género

Cabrera cumplió las dos terceras partes de su condena.

Las denuncias que lo llevaron a la cárcel

La Justicia de Ejecución Penal de Córdoba otorgó este viernes la libertad condicional al golfista Ángel ''Pato' Cabrera (53), quien se encontraba en prisión desde enero de 2021 por condenas de "violencia de género" que fueron denunciadas por dos ex parejas, confirmaron fuentes judiciales.El juez de Ejecución Penal de Segunda Nominación,, manifestó al portal cba24n queY detalló que la decisión la adoptó luego de evaluar todos los informes penitenciarios y las pericias psicológicas que "han dado cuenta de una evolución positiva en relación a la percepción de las cuestiones de violencia de género", por el cual había sido condenado., dijo el magistrado y apuntó que "ha aprendido a valorar a las otras personas" a partir de que entiende la importancia de "poner en el plano de igualdad a la mujer y evitar nuevas circunstancias que den lugar a conflictos con otras personas, incluyendo la violencia de género", mirada que previamente fue avalada también por el Ministerio Público Fiscal.Cabrera fue condenado en dos oportunidades, en 2021 y 2022, por ejercer violencia de género contra dos ex parejas que lo denunciaron y fue condenado por los delitos de 'coacción, lesiones leves, amenazas y desobediencia a la autoridad'.Los hechos fueron denunciados, en tanto la justicia había decidido mantener su libertad con elCabreray el 20 de julio de 2020 el ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en el 2009, viajó sin autorización judicial desde su domicilio en la localidad cordobesa de Villa Allende hacia Estados Unidos para participar de un torneo de golf.La justicia advirtió la ausencia dos semanas después, a poco de establecer la fecha para el juicio y a escasos días de nuevas denuncias presentadas por su ex pareja, lo que