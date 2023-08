Tomás Olivera ganó la medalla de plata en Puerto Rico

Las otras medallas de toda la historia

El bonaerense Tomás Olivera, integrante del seleccionado argentino de atletismo sub 20, obtuvo hoy la medalla de plata en lanzamiento de martillo en la jornada inaugural de la 21ra. edición del Campeonato Panamericano Junior de la categoría que se disputa en el estadio José Figueroa de la ciudad de Mayaguez, Puerto Rico.Olivera, de 19 años y oriundo de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, ganó la primera medalla de Argentina en el actual torneo con una marca de 71,16 metros en la prueba en la que venció el chileno Miguel Castro con un registro de 72,47.De este modo, Argentina alcanzó su 16ta medalla de plata en el historial del torneo -que se disputa cada dos años-, en el que, además, obtuvo once preseas de oro y 24 de bronce.Las otras medallas de plata fueron logradas por Luis Antonio Migueles (800 metros llanos y en 1500 llanos en Nassasu, Bahamas); Andrea Avila (salto en largo en Santa Fe 1989); Juan Cerra (lanzamiento de martillo en Santiago, Chile 1995), Francisco Galotto (jabalina. Chile 1995); Santiago Lorenzo (decathlon, La Habana, Cuba, 1997); Jorgelina Rodríguez (salto en alto, Tampa, Estados Unidos 1999); Diego Moran (110 con vallas, Santa Fe 2001); Germán Lauro (disco, Santa Fe 2001) y Pablo Alfano (jabalina, Santa Fe, 2001).Jennifer Dahlgren (martillo, Santa Fe, 2001); Matías López (decathlon, Bridgetown, Barbados); Florencia Borelli (3.000 con obstáculos, Port of Spain, Trinidad y Tobago); Florencia Chiappe (Heptahlon, Edmonton, Canadá. 2015) y Pablo Zaffaroni (salto con garrocha, San José, Costa Rica, 2019).Por su parte, la mendocina Florencia Dupans, de 19 años, finalizó quinta. con una marca de 12,54 metros, en la prueba de lanzamiento de bala, en tanto que la neuquina Giuliana Baigorria obtuvo el quinto puesto en lanzamiento de martillo con 56,67 metros.Las preseas de oro de Argentina en el torneo fueron logradas por Liliana Beatriz Arigoni (salto en alto, en 1980 Sudbury (Canadá); Carmen Mabel Arrúa en 800 y 1.500 en 1989 Santa Fe); Erasmo Jara (salto en alto en1995 Santiago de Chile); Mariano Mastromarino (3.000 metros con obstáculos y Fabián Di Paolo (martillo) en (2001 Santa Fe); Germán Chiaraviglio (garrocha) y Jennifer Dahlgren (martillo) en 2003 Bridgetown, Barbados; Chiaraviglio (garrocha) en 2005, Windsor Canadá; Braian Toledo (jabalina en 2009 Port of Spain, Trinidad Tobago) y Braian Toledo (jabalina) en 2011 Miramar, Estados Unidos.Alejandra Baigorria (martillo); Helen Bernard Stilling (100 CV y 400 CV); Agustín Castro (Relevo 4X100); Isabel Conde de Frankenberg (800 y 1.500); Florencia Dupans (disco y bala); Renata Godoy (Heptatlon); Tomás Mondino (100 y 200/relevo); Rodrigo Muñoz (800 y 1.500).Además de Tomás Olivera (martillo); Carolina Scarponi (garrocha); Adrián Villegas (100 y Relevo); Ariel Villegas (200 y relevo); Victoria Zanolli (largo) y Juana Zuberbuhler (800), en tanto que Mariana Díaz es la jefa de equipo y Oscar Espinosa, Daniel Gómez y Ceferino Mondino son los oficiales.