Los Pumas se despiden del país ante Sudáfrica antes del Mundial de Francia

Foto: AFP

cómo formará Argentina

¡Dos días para ver a Los Pumas en acción! 🇦🇷



📆 Sábado 5/8

⏰ 16:10hs

🆚 Sudáfrica 🇿🇦

🏟️ José Amalfitani, Buenos Aires

📺 @ESPNArgentina #SomosLosPumas | #MásPumasQueNunca pic.twitter.com/zFSY7F3uVE — Los Pumas (@lospumas) August 3, 2023

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, se medirá este sábado con Sudáfrica en un amistoso que será el último en el país antes del Mundial de Francia a jugarse en septiembre, y en el que intentará tomarse revancha de la derrota sufrida el fin de semana pasado en Johannesburgo por el Rugby Championship.El encuentro se jugará este sábado a partir de las 16.10 en el estadio de Vélez Sarsfield, en el barrio porteño de Liniers, escenario en el que Los Pumas no juegan desde hace cuatro años, será dirigido por el georgiano Nika Amashukeli y televisado por ESPN.El entrenador de Los Pumas, el australiano Michael Cheika, diagramó una formación con cinco cambios en relación al equipo que perdió el sábado pasado en Johannesburgo con los Srpinboks por 22 a 21 en la tercera y última fecha del ChampionshiEl equipo de Cheika presentará tendrá en la formación inicial al misionero Martín Bogado en su debut como fullback, en reemplazo del suspendido Juan Cruz Mallía.Los winers serán Emiliano Boffelli y Santiago Cordero, quien jugará su primer partido del año, en lugar de Juan Imhoff y Mateo CarrerasEn tanto, el medio scrum Gonzalo Bertranou jugará desde el inicio, y entre los forwards ingresará el segunda línea Pedro Rubiolo por Lucas Paulos, quien sufrió un golpe en su cabeza en el choque con los Springboks sudafricanos.Entre los suplentes, regresa el segunda línea Guido Petti Pagadizábal, recuperado de una operación de una de sus rodillas al final de la temporada anterior, además estará el pilar derecho Joel Sclavi.El ex capitán de Los Pumas, Agustín Creevy, en el caso de ingresar llegará a los 100 test-match con la camiseta de Los Pumas en un réecord absoluto.El banco de suplentes lo integrarán Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti, Facundo Isa, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Moroni.El entrenador Michael Cheika mantiene la base del equipo titular que perdió ajustadamente en Johannesburgo y de esa manera irá conformando el 15 titular para debutar frente a Inglaterra, el 9 de septiembre en Stade de Marsella, en París.En consecuencia, se mantienen la primera y la tercera linea y los centros, respecto a la formación que se midió con los Springboks.Por su parte, el Comité de Revisión de Infracciones de la Sanzaar (entidad que agrupa a los seleccionados del hemisferio Sur) resolvió anoche suspender por dos semanas al jugador cordobés Juan Cruz Mallía.En consecuencia, Mallía se perderá el partido de este sábado y recién podrá regresar en el último encuentro de Los Pumas frente al seleccionado de España, el próximo 26 de agosto en Madrid.El entrenador Cheika dará a conocer el próximo lunes 7 de agosto a las 12 en las instalaciones de Espacio Mendoza, en Ingeniero Maschwitz, la lista definitiva de 33 jugadores que integrarán el plantel de Los Pumas en el Mundial de Francia 2023.Los Pumas, luego de unos días de descanso efectuarán como siguiente paso una concentración en Portugal y el 26 de agosto afrontará su último compromiso previo al Mundial ante España en el estadio del Atlético de Madrid, para luego instalarse en la ciudad francesa de Nantes.En la Copa del Mundo Francia 2023, Los Pumas integrarán la zona D junto a los seleccionados de Inglaterra, Chile, Japón y Samoa.Argentina debutará ante Inglaterra, actual subcampeón mundial, en el Stade de Marsella, el 9 de septiembre; luego jugará el 22 frente a su par de Tonga, en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint Etienne.En tanto, el 30 de septiembre chocará con Chile en Nantes, en el Stade de la Beaujoire, el mismo estadio con el que cerrará la fase clasificatoria ante Japón, el 8 de octubre próximo.El entrenador del seleccionado de Sudáfrica Jacques Nienaber realizó trece modificaciones en la formación titular respecto al equipo que superó la semana anterior a Los Pumas (22-21).En la formación inicial de este sábado se mantendrán solamente como titulares el medio apertura Manie Libbok y el segunda línea Marvin Orie, mientras que el capitán será el hooker Bongi Mbonambi.Los catorce jugadores que no viajaron y que enfrentaron el fin de semana pasado y vencieron a Los Pumas concentrarán en Johannesburgo y entrenarán bajo las órdenes del técnico Rassie Erasmus.El entrenador Jacques Nienaber confirmará el próximo martes 8 de agosto la lista de 33 jugadores del campeón del mundo, que integrarán la zona B del Mundial de Francia 2023 junto a sus pares de Irlanda, Tonga, Escocia y Rumania.FormacionesArgentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Pedro Rubiolo y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Santiago Grondona y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Santiago Cordero, Santiago Chocobares. Lucio Cinti y Emiliano Boffelli; Martín Bogado. Entrenador: Michael CkeikaSudáfrica: Trevor Nyakane, Bongi Mbonambi (capitán) y Thomas Du Toit; Jean Kleyn y Marvin Orie; Deon Fourie, Franco Mostert y Jasper Wiese; Cobus Reinach y Manie Libbok; Makazole Mapimpi, Andre Esterhuizen, Lukhanyo Am y Canan Moodie; Damian Willemse. Entrenador: Jacques NienaberArbitro: Nika Amashukeli (Georgia)Cancha: Vélez SarsfieldHora: 16.10TV: ESPN y Star+