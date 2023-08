Foto: Nicolás Varvara

Baranda es una palabra que abarca más allá de su mecánica prestación de comodidad y seguridad a la raza humana. Las hay de metal y de madera, por lo menos las que conozco; pero también es parte del imaginario popular argentino en otro sentido.A ciencia cierta no recuerdo como salían nuestras conversaciones con el viejo -y maestro- Juan Carlos Cáceres. Casi todas, las más sustanciosas, fueron en su añejo atelier de Montmartre al que bautizamos como "El Sanatario", aunque luego y aún después de su muerte, se llamó oficialmente "Tango negro".Sus peripecias de juventud en Buenos Aires eran riquísimas y desopilantes, barrio de Floresta casi límite con Flores. Ésta anécdota que paso a relatar y que él me confió, tiene admás el color de la transformación del lenguaje coloquial y popular porteño, un patrimonio extra al que ya él nos legara por sobre todas las cosas con su música.Aquello de "naufragar" era muy común entre la gente joven previa a la llegada del rock, digamos en aquella primavera sesentista, esta gente como su barra de entonces, estaban más influenciados por el existencialismo francés de posguerra no solo en la vestimenta, sino en actitudes y pretensiones quizás de corte europeísta.Igualmente, según él, nunca dejó de querer, extrañar y fascinarse desde afuera ya viviendo en París, con el fenómeno de las calles de su barrio aquel, aquellas murgas que luego le poblarían el alma creativa instintivamente, más algunos condimentos de corte extrasensoriales que no contaré ahora.La cosa era que Cáceres y su banda naufragaban de aquí para allá a fines de los años cincuenta y uno de los vehículos elegidos era el tren Mitre, en el que se colaban por supuesto y del cual luego de varios idas y vueltas, se bajaban en Palermo para atizar de fogosidad bohemia los míticos bosques.No bajaban en José León Suárez, pero los viajes se sucedían a menudo en aquellos viejos trenes de madera y ellos elegían el furgón de cola, con el baño adentro del cual se irradiaban unos olores tremendos de resistir, y cuando ya era insoportable el hedor salían a respirar en esas plataformas al aire libre, como si se tratara de un buque -y uno se los imagina a lo Gardel con Tito Lusiardo pero no cantando-, pero en realidad solo intentaban respirar admirando al revés obligadamente a las adyacencias barriales que el tren desparramaba en su trayecto.A esta acción lo llamaban "Salir a la baranda", luego fue disminuido en un escueto "Hay baranda" como vehículo de complicidad para juntarse allí hasta abandonar clandestinamente la formación esquivando a los guardas.Según él mismo Juan Carlos me confesó, de esas tardes juveniles de prosapia porteña en la bohemia con su runfla, nació la palabra "Baranda", fuera de su uso de agarre y comodidad, ya símbolo en el léxico argentino popular de lo que huele mal en exceso.Termino que puede extenderse hoy fuera de un marco al guiño cultural de un colectivo juvenil, y viendo el comportamiento de algunas figuras de las alternativas políticas en estos tiempos electorales, yo diría que en el viaje emprendido de cuarenta años en democracia, mereceríamos soportar mucha menos baranda de sus letrinas a cielo abierto y más disfrutar de aire limpio, que ante la mención de su lugar de origen en un viejo tren nos debería tocar en suerte, ya sin pretender clandestinidad de higiene y salud.La palabra "Baranda" en sí, creo que se reconstruye patrimonial invadiendo sentidos y no solo se huele, se ve en un zocalo televisivo y se escucha en un discurso en la Rural, por citar dos ejemplos. Habrá que diseñar para este viaje, un nuevo tren. Dejo la inquietud...Besos de esquina y abrazos de cancha!