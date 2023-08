Petro aseguró que "el Gobierno continuará sin distracciones con su tarea"

"El Gobierno continuará sin distracciones con su tarea" VER VIDEO

Avanza el juicio contra Nicolás Petro En cuanto al proceso judicial de Nicolás Petro, continuó este viernes la audiencia iniciada el jueves, en la que debe resolverse la situación de detención del legislador del Atlántico.



La Procuraduría dio el visto bueno para que Petro cumpla el arresto en su casa, una posibilidad que también reclamó el abogado del diputado, David Teleki.



"Si el hijo de Gustavo Petro pisa una cárcel, lo están esperando para asesinarlo (...) Nicolás es un elemento importante para desarticular una organización corrupta", señaló Teleki.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo este viernes que recibió "con dolor" la información sobre el presunto ingreso de dinero del narcotráfico en su campaña,de acuerdo con el fiscal que investiga el hecho, pero manifestó que "nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra la corrupción", mientras la oposición multiplicó las críticas y planea una marcha para pedir su salida del cargo.Petro emitió un comunicado en el que lamentó las noticias sobre "presuntas irregularidades en el desarrollo de la campaña presidencial en la Costa", en referencia al departamento Atlántico, y al respecto puntualizó: "En cuanto a la institución, sin vacilación alguna, afirmo y reitero que nadie puede estar por encima de la ley y que la justicia debe aplicarse de manera imparcial, con el debido proceso y todas las garantías constitucionales"."Serán los jueces. Para tal efecto, le he otorgado poder al conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, para que me represente", añadió.Finalmente, enfatizó: "Continuaré decididamente con la agenda presidencial. Nada ni nadie puede detener la lucha de toda una vida contra todas las formas de corrupción, y el Gobierno continuará sin distracciones su tarea y su compromiso por una Colombia mejor".El pronunciamiento del mandatario se conoció en paralelo a distintas denuncias que legisladores de la oposición hicieron frente a la Comisión de Acusación del Parlamento, tras la confesión del hijo del presidente, Nicolás Petro, imputado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito,, según reveló ayer el fiscal del caso, Mario Burgos, en medio de un proceso de colaboración con la fiscalía que lo acusa de lavado de activos.Nicolás ", conocido como 'El Hombre Marlboro'", condenado por narcotráfico en Estados Unidos, abundó Burgos.Conocidas estas revelaciones, legisladores de la oposición anunciaron públicamente su intención de denunciar al presidente ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, mientras Petro aseguró que no le ha pedido a sus hijos delinquir, y que el caso por el que se investiga a Nicolás no servirá para tumbar al "primer Gobierno popular del país"."Tengan ustedes la absoluta certeza de que, y eso es bueno que quede claro en Colombia, no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno, que sea el pueblo mismo, y el pueblo dio una orden por mayoría en las urnas electorales", aseguró Petro.Al hablar en la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, afirmó: "No voy a interferir en un proceso judicial, pero han dicho que yo sabía del ingreso de dineros en mi campaña. Si eso fuese cierto, este presidente se tiene que ir hoy porque yo no soy (Álvaro) Uribe, no soy (Juan Manuel) Santos, no soy (Iván) Duque"."A ninguno de mis hijos ni de mis hijas les he dicho jamás que delincan, eso no ha existido. No es la primera vez que han intentado usar las cicatrices familiares; algunas cicatrizarán, otras quizás nunca", expresó el jefe del Palacio de Nariño.Petro lamentó que haya quienes intentaron "utilizar todas las debilidades para abrir el camino del derrumbe del primer Gobierno popular en Colombia".El titular de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia, Wadith Manzur, informó que ya hay abierto un procedimiento preliminar para investigar la presunta financiación ilegal de la campaña."Se viene adelantando un proceso en contra del presidente de la República por los hechos relacionado con las declaraciones de la ciudadana Daysuris Vásquez meses atrás. Esta se encuentra en etapa de investigación previa", señaló., quien en una entrevista en marzo denunció que el hijo del presidente había recibido plata de un ex narcotraficante para la campaña de su padre.Según la mujer,para darse una vida de lujos.De acuerdo con diarios bogotanos, los representantes Olga Velásquez (Alianza Verde), Alirio Uribe (Pacto Histórico) y Wilmer Carrillo (Partido de la U) son los encargados de incorporar nuevas pruebas sobre el caso al expediente.Pero el senador, de Alianza Verde, anunció a través de sus redes sociales que"Su propio hijo con pruebas en mano confirmó a la Fiscalía que. Solicito que se investigue, que todo delito sea castigado y todo corrupto vaya a la cárcel", dijo.Desde Centro Democrático, el miembro de la Cámara de Representantes Christian Garcés sostuvo que"debido a las declaraciones dadas por su hijo".Algunos sectores opositores preparan una marcha para el 16 de este mes para pedir la renuncia de Petro, con una convocatoria que circula por redes con la etiqueta "Marcha de las Mayorías".Del informe del fiscal surge que Nicolás Petro también nombró en su declaración al senador y ahora candidato a la alcaldía de Bogotáy al exembajador en Caracas"Conozco a Gustavo Petro, Nunca lo vi cometiendo un solo acto indebido. He luchado a su lado, lo he visto sufrir todo tipo de persecuciones y como muchos, lo arriesgué todo para que fuera presidente porque creo en su lucha por la paz y las reivindicaciones sociales. Tocayo: Millones lo seguiremos apoyando hasta lograr el cambio para Colombia", escribió Bolívar en su cuenta de la red Twitter.