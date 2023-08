Batakis: "Hoy no necesitamos reservas para hacer los pagos al FMI"

Foto: Pepe Mateos

La presidenta del Banco Nación y coordinadora de equipos económicos de la campaña electoral de Unión por la Patria (UxP), Silvina Batakis, afirmó este viernes que el préstamo otorgado por Qatar en Derechos Especiales de Giro (DEG) para pagar el vencimiento de deuda del Fondo Monetario Internacional (FMI), permite quepara realizar los pagos y muestra “las buenas relaciones con otros países”., manifestó Batakis esta mañana a Télam RadioEn ese sentido, diferenció el caso de Qatar con el de China, donde se utilizaron los yuanes del “swap” que mantiene Argentina con el país asiático.“El FMI, lo que hace periódicamente es distribuir dólares a todos los países miembros a través de su moneda que son los DEG. Cuando un país miembro no tiene un programa activo con el FMI, esos DEG no son necesarios que se utilicen y, lo que hace Argentina es un convenio con Qatar para emplearlos, lo cual garantiza no tocar nuestras reservas y, por tanto, tener estabilidad en el tipo de cambio”, explicó., agregó.El crédito –de 580 millones de DEG- permitirá pagar el vencimiento de deuda de US$ 765 millones que Argentina tenía con el FMI para el día de hoy.Este préstamo se devolverá con el desembolso del FMI una vez que el Directorio Ejecutivo del organismo apruebe las revisiones quinta y sexta del acuerdo con la Argentina, previsto para la segunda quincena de este mes.La operación –destacó Batakis- “muestra las relaciones que Argentina tiene con el mundo”, y al mismo tiempo, recordó que la deuda con el FMI “vino de la mano de la gestión anterior”., dijo.Batakis enfatizó que la intención del ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa, es “pagarle todo lo que le debemos” porque el organismoLa titular del BNA también valoró la suba del piso del impuesto a las Ganancias de $ 506.230 a $ 700.875, y rechazó que tanto esta medida como la actualización de las diversas asignaciones sean en clave electoralista.“Esto lo que básicamente hace es tratar de que el poder adquisitivo de la población no pierda respecto de la inflación. Somos conscientes de la inflación que tenemos y cuando se cambia el piso se reconoce que hay una inflación que erosiona el salario de todos los trabajadores. Lo mismo sucede con el resto de las asignaciones. Hay que hacer la recomposición y siempre se hace”, afirmó en declaraciones a Radio 2 de Rosario. En ese marco, también se opuso a una devaluación o a un ajuste., remarcó Batakis, y agregó: “De ninguna manera nuestro candidato va a dejarse a sí mismo una bomba para su próxima gestión”.Por último, se refirió a la suba registrada en los últimos días en el dólar “blue”.“En el mercado financiero la especulación está al orden del día y hay muchos poderes económicos que tienen el poder de poder manejar el tipo de cambio ilegal, que es un mercado muy chico que reúne aproximadamente US$ 3 millones a US$ 5 millones por día, mientras que, si uno ve las operaciones oficiales que realiza Argentina con el resto del mundo, por día se trabajan aproximadamente entre US$ 2.500 y US$ 4.000 millones”, puntualizó la titular del BNA.