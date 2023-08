Trump pidió a la Corte Suprema que "interceda" en las causas en su contra

Trump, de 77 años, podría ser condenado a una larga pena de prisión en caso de ser hallado culpable / Foto: AFP

A pesar de sus enredos judiciales, Trump conserva la lealtad de un amplio sector de su partido y aparece con ventaja en las encuestas para la nominación republicana / Foto: AFP

El escenario complejiza las aspiraciones de Trump

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump pidió este viernes a la Corte Suprema, que cuenta con una mayoría conservadora ampliada durante su gobierno, quepor él en la causa judicial por los supuestos intentos para alterar el resultado de las elecciones de 2020 en las que perdió frente al actual mandatario, Joe Biden.En el regreso a la campaña de cara a los comicios del año próximo y tras declararse el jueves "no culpable" en este caso, el magnate aseguró que sus oponentes políticos lo están golpeando "con un aluvión de demandas débiles que requieren cantidades masivas de tiempo y dinero".apuntó en su red Truth Social, creada tras ser vetado de las plataformas más importantes como Twitter y Facebook."Estoy a la cabeza en todas las encuestas, incluso contra el trastornado Joe, pero esto no es igualdad de condiciones. Es una interferencia electoral y la Corte Suprema debe interceder", expresó.El máximo tribunal cuenta desde 2020 con una mayoría de seis jueces conservadores, tres de ellos designados durante el gobierno de Trump, sobre el total de nueve integrantes.En una audiencia de apenas 27 minutos en Washington y después de responder las preguntas formales de la jueza Moxila Upadhyaya, el expresidente se declaró este jueves “no culpable” de una presunta "conspiración" para revertir el resultado de las elecciones de 2020.En la sala del tribunal, a unos metros, estuvo el fiscal Jack Smith, el gran acusador del exmandatario, que también lo investiga por documentos secretos que el magnate se llevó a su casa dey por la ocupación que los seguidores del republicano hicieron en elel 6 de enero de 2021."Hoy es un día triste para Estados Unidos, hay una persecución en mi contra, una persecución llevada a cabo por un opositor político contra alguien que está adelante en las encuestas; no podemos permitir que esto suceda", dijo Trump en un comunicado después de pasar por tercera vez en pocos meses por un tribunal.La designación del día 28 complejiza el calendario electoral y las aspiraciones de Trump de volver a la Casa Blanca: el primer debate entre los candidatos republicanos es el 23 de este mes, y para dos días después, el 25, está prevista una audiencia por el caso de los papeles secretos en Mar-a-La acusación sobre su intento de alterar el resultado de las elecciones es, por ahora, la única de su periodo como jefe del Ejecutivo.Los otros dos procesamientos dictados contra él este año, uno porpara comprar su silencio y otro por haber puesto encon el manejo negligente de documentos confidenciales, corresponden a un momento anterior y otro posterior a su mandato.Acusado en este caso de cuatro cargos penales, incluyendo conspiración para defraudar al Gobierno de Estados Unidos y conspiración para obstruir un procedimiento oficial, Trump, de 77 años, podría serA pesar de sus enredos judiciales, Trump conserva la lealtad de un amplio sector de su partido y aparece con ventaja en las encuestas para la nominación republicana, con mucha diferencia respecto a su rival más cercano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.