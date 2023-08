"Quiere ser presidente y nunca regularizó a los trabajadores de la economía popular"

Foto: Alfredo Ponce

La organización Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO) cuestionaron este viernes al jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, al señalar quede los vendedores callejeros."Larreta quiere ser Presidente pese a que nunca resolvió en la Ciudad de Buenos Aires la regularización de los trabajadores en la vía pública", dijeron a través de un comunicado Luzmery Villanueva y José Luis Rivas, los dirigentes de VAIO.La conducción de VAIO y los trabajadores ambulantes de Once -que se referencian en el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), dentro de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep)- vienen manteniendo desde hace años un prolongada disputa con el Gobierno porteño, ante la no resolución del conflicto para la regularización de los denominados "trabajadores manteros"., remarcaron en un comunicado.En ese marco, los dirigentes Villanueva y Rivas manifestaron la "frente a la necesidad de que se regularice el trabajo en la vía pública".También manifestaron sentirsey añadieron: "Seguramente deben mirar de reojo a Larreta como pidiéndole una explicación por los inconvenientes que genera en la CABA la falta de regularización de la venta ambulante"."Nosotros nos preguntamos cómo puede aspirar a ser el primer mandatario de la Argentina si como máxima autoridad de la CABAen este distrito", enfatizaron.Según explicaron, "frente a ésta rémora y desatención del actual jefe de Gobierno, nos ocupamos de organizarnos de la manera más responsable posible, por ejemplo, con nuestros vendedores ambulantes censados y registrados ante el Ministerio de Desarrollo Social"."Fuimos avalados por autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación, en el marco del reconocimiento de Nación, todos y todas las trabajadoras y trabajadores de la economía popular; hasta contamos con una obra social. Hemos batallado mucho desde VAIO, hemos tenido que superar muchas barreras, pero nos sentimos orgullosos de mantener nuestra fuente laboral con absoluto respeto y diálogo con los dueños de los locales comerciales de Once", indicaron.Sobre el histórico conflicto con los comerciantes legalmente instalados en ese barrio porteño y los ambulantes, destacaron:La prueba es que cada día de nuestras vidas desarrollamos nuestra actividad con absoluta normalidad, en paz y felices de poder esforzarnos para lograr el sustento para nuestras familias"."De aquí en más sólo esperamos que el próximo jefe de Gobierno tenga la decisión y el valor que Horacio Rodríguez Larreta nunca tuvo para regularizar la venta ambulante en la vía pública", concluyeron los referentes sindicales de los vendedores ambulantes.