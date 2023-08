Versiones cruzadas sobre el ataque con drones ucranianos en el mar Negro

Ucrania afirmó que logró impactar con drones a un buque ruso en el mar Negro, lo que fue desmentido por el Kremlin / Foto: Archivo.

Ucrania afirmó este viernes que logró impactar con drones a un buque ruso en el mar Negro en una nueva ola de ataques con barcos no tripulados en esa zona y la anexada península de Crimea, pero el Kremlin, que confirmó los embates, aseguró queUna fuente de seguridad ucraniana citada por la agencia de noticias AFP confirmó que el ataque contra el buque ruso Olenegorski Gorniak fue un "éxito".Un video obtenido por AFP muestra un dron navalantes de que la transmisión se corte poco antes del impacto.Los servicios de seguridad ucranianos (SBU) confirmaron la autenticidad de las imágenes, reiteraron que el ataque tuvo "éxito" y agregaron que "este buque de guerra en particular era el objetivo".El Ministerio de Defensa ruso informó, en cambio, que, y precisó que no hay víctimas ni daños."Esta noche las fuerzas armadas ucranianas, con ayuda de dos barcos sin tripulación, intentaron atacar la base naval de Novorosíisk", en el sur de Rusia, dijo el Ministerio de Defensa en Telegram.La flota rusa en el mar Negro ha sido atacada en varias ocasiones desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, especialmente en las últimas semanas,Las acciones en el territorio parecen mantenerse en un determinado equilibrio después de que en junio Ucrania inició una contraofensiva destinada a retomar ciudades ocupadas por las fuerzas invasoras, aunque con modestos resultados, por ahora.El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, admitió que la contraofensivaen zonas claves de Limán, Bajmut y Avdiivka, en el este, pero también en el frente sur."Los ocupantes tratan de frenar con todas sus fuerzas a nuestros muchachos. Los combates son muy violentos", pero "poco importa lo que haga el enemigo, el ejército ucraniano se está imponiendo", declaró.En 2022,en contraofensivas rápidas.El ministro ruso de Defensa, Serguei Shoigu, viajó al frente de combate para inspeccionar un puesto de mando y reunirse con altos responsables militares, anunció el viernes el ejército, citado por las agencias de noticias AFP, Sputnik y Europa Press.Shoigú recibió un informe sobre la situación actual en el frente y "felicitó a los comandantes y militares (...)" en la zona de Limán, en el este de Ucrania, afirmó el Ejército ruso en un comunicado, sin precisar la fecha de la visita.