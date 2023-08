Un documental sobre la vida de mujeres en un neuropsiquiátrico y su proceso de externación

"Cruzar el muro. Historias para salir del manicomio" se estrenó en el cine Gaumont. / Foto: Cris Sille.

Los testimonios

El pedido de cierre

Las historias de mujeres usuarias del, en el partido bonaerense de La Plata, llegaron al cine Gaumont con el estreno a sala llena del documental "Cruzar el muro. Historias para salir del manicomio", que reflexiona sobre su vida allí y los procesos de externación a partir de la Ley de salud mental."Al manicomio Nunca Más", dijo a Télam en la previa del estreno en la noche del jueves Lorena, de 45 años, una de las protagonistas que vivió en el hospital desde 2011 hasta 2022."Es horrible estar ahí encerrada. Ya no vivo más en el hospital, pero vuelvo a visitar amigas y tomamos mate. Vivo con la señora a la que le pago el alquiler. La casa es re linda y me siento bien ahora", agregó.Lorena habita una vivienda compartida con un acompañamiento por parte del equipo del hospital, le encanta bailar y actuar, y está de novia, contó.El documental fue p(ELA) como parte del trabajo para la implementación de la Ley de salud mental 26.657, sancionada en 2010."La salud mental no es algo que ocurre detrás de los muros de un manicomio, sino que nos puede pasar a todas las personas y es una situación dinámica, en algunos momentos podemos estar mejor y en otros peor, pero que en todo caso tenemos derecho a recibir atención digna, a no ser encerradas/os y a vivir la vida de acuerdo a nuestros deseos", sostuvo la coordinadora del área de salud mental del CELS, Macarena Sabin Paz, quien formó parte de la producción.A las 20, en la entrada del cine ya había una numerosa cantidad de espectadores a la espera de la apertura de sala. Entre ellos, usuarios y usuarias del Korn e integrantes del Frente de Artistas del Borda."Quiero decirles que estoy muy contenta y orgullosa de que vinieron todos ustedes. Al fin pude salir del manicomio. Los quiero mucho a todos y gracias", dijo Lorena al público antes del inicio de la película.La primera toma muestra el camino de tierra escoltado por árboles que lleva hacia los pabellones del hospital, ubicado en medio de un paisaje agreste aislado del centro urbano.A través del relato deen la vida de las mujeres y su entorno, además de la intervención interdisciplinaria para modificar esa realidad.El film acerca a los espectadores a la vida cotidiana de las usuarias que participan de actividades como teatro, canto y pintura, comparten un almuerzo, cuentan sus proyectos fuera del hospital, celebran sus cumpleaños; y en paralelo muestra el trabajo para lograr un cambio de lógica a favor de los derechos humanos."Fue un desafío entrar y filmar en el manicomio. Detrás de todo lo duro que es el manicomio hay personas que intentan llevar adelante todos los días una vida cotidiana", dijo a TélamY añadió: "Nos interesa que sea un documental accesible para la gente, sin recurrir al golpe bajo o a lo más sórdido del manicomio".En la película se ve a Norma, que vive en Ciudad de Buenos Aires, regresar al hospital para ser parte de un mural y visitar amigas. Allí, se alegran por su presente: vive con su familia y está estudiando en la escuela."Yo también estaba así baboseando como ella. Me daban un montón de medicaciones. Muchas cosas me pasaron acá. Viví tan mal", dice la mujer en el documental mientras recorre el hospital que "de a poco se va cerrando".Por su parte, laañadió que "la idea fue hacer algo colectivo y desde lo que querían ellas. Antes del rodaje nos juntamos, fuimos varias veces al hospital, vimos cuáles eran sus motivaciones e intereses".Apenas comenzaron a aparecer los créditos, Lorena dio un paso al frente y, nuevamente, mirando al público que aplaudía, saltó de la emoción saludando y haciendo reverencias dignas de una actriz de teatro para despedirlos con un afectuoso "los quiero mucho"."Todos me felicitaron, me sentí re bien", aseguró a Télam y abrazando a su muñeco bebé "Chuky", concluyó: "Me pareció muy fuerte la película".Entre quienes asistieron al estreno estuvo el coautor de la Ley de salud mental y director nacional de Protección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad de la Secretaría de Derechos Humanos, Leonardo Gorbacz."Me pareció muy bueno porque muestra el trabajo que se viene haciendo en muchos hospitales de todo el país y que tiene que ver con recuperar la vida y la dignidad de personas que, producto de los prejuicios, estuvieron encerradas durante mucho tiempo perdiendo su vida, el color y la risa; y cómo, a partir del entusiasmo, del amor de las y los trabajadores y de las políticas, van recuperando esa posibilidad de soñar un futuro distinto", señaló el funcionario.Fundado en 1884, en el hospital Korn "las mujeres estaban bajo un sistema de pleno encierro y fueron víctimas de violencias y violaciones a los derechos humanos", apuntaron desde el CELS, que en 2014 junto al MDR y la Comisión Provincial por la Memoria presentaron un; y una elevada cifra de muertes no investigadas".Desde entonces, impulsaron la transformación de ese manicomio, exigiendo ely la creación de los dispositivos de atención y vida en la comunidad que "aún faltan", advirtieron."Esta lucha por el cierre de los manicomios requiere también del compromiso y del apoyo de toda una sociedad que durante toda la vida vio con naturalidad como se levantaban muros altos donde del otro lado había personas y a nadie le llamaba la atención", concluyó Sabin Paz.El documental seguirá en cartel en el Gaumont hasta el 9 de agosto, y será parte del Festival de Cine Internacional de la provincia de Buenos Aires, del 2 al 10 de septiembre.