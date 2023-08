Jujuy: el Tercer Malón de la Paz permanece apostado frente a la Corte

Reclamo contra de la violencia institucional. / Foto: Daniel Dabove.

Los integrantes del Tercer Malón de la Paz, para reiterar su reclamo en contra de la violencia institucional y la reforma de la Constitución de Jujuy, impulsada por Gerardo Morales, en el marco de la movilización que partió el 25 de julio desde la provincia y de la permanencia que realizan frente al Palacio de Justicia.La conferencia se realizará a partir de las 12, en el lugar donde se encuentran apostados frente al edificio de Tribunales, donde reiterarán su repudio a "la violación sistemática del Convenio 169 de la OIT, la violencia institucional, la suspensión de los efectos y contravenciones, la inconstitucionalidad de la reforma provincial" entre otros reclamos.El jueves, los integrantes del Tercer Malón de la Paz de Jujuycon las denuncias sobre la falta de Estado de derecho y la violencia institucional en esa provincia tras la reforma de la Constitución y advirtieron que continuará con la "permanencia y vigilia" frente al Palacio de Tribunales hasta obtener una respuesta."Nos sentimos discriminados por los jueces de la Corte Suprema. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos", señaló el cacique Néstor Jerez en conferencia de prensa.básicos que deben garantizarse y hoy; no solo denunciamos el atropello del gobernador Gerardo Morales, sino del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires porque nos está limitando", agregó.Una delegación de 10 representantes de los pueblos originarios que conforman el Tercer Malón de la Paz iba a reunirse el jueves con los jueces de la Corte, pero tras idas y venidas finalmente no los recibieron.Los manifestantes partieron con destino a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 25 de julio pasado desde diversas localidades jujeñas como La Quiaca, Yavi, Santa Catalina, Cochinoca, Rinconada, Humahuaca, Tilcara, Maimará, Purmamarca, Susques y Salinas.Entre sus objetivos,de la constitución jujeña; que el Congreso de la Nación sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena y que tome medidas para la intervención federal de la provincia por violencia institucional, persecución y detención de los manifestantes".También piden el "cese a la persecución, represión, detención y armado de causas contravencionales por manifestarse en contra de la reforma", según informaron en un comunicado.