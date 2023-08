Los precios de los alimentos en el mundo subieron levemente en julio. Foto: AFP.

Los precios de los alimentos en el mundo, por segunda vez en el año, impulsados por la retirada de Rusia del acuerdo para la exportación de granos ucranianos por el mar Negro, indicó la FAO en su informe mensual, que diferencia la situación del maíz que tuvo unaEl índice de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que mide una canasta básica de productos, subió 1,3% con respecto a junio, su mayor incremento en lo que va de año.Sin embargo, el marcador está un 11,8% por debajo del nivel alcanzado hace un año, consignó la agencia de noticias AFP.El índice de la FAO para los aceites vegetales registró un alza de 12,1% en un mes, terminando con una racha de siete meses en baja.La organización señaló que esta subida se debe a la "incertidumbre" sobre los suministros de la región del mar Negro tras la decisión adoptada por Rusia de no prolongar el acuerdo para exportar granos ucranianos por esta vía.Eseque permitió sacar de la zona de conflicto casi 33 millones de toneladas de granos, incluyendo 725.000 toneladas para el Programa Mundial de Alimentos de la ONU destinados a la población de Afganistán, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Yemen.Más allá de la ayuda directa a estos países necesitados y la venta a otros en vías de desarrollo en África y Medio Oriente, el desbloqueo a las exportaciones fue clave para bajar los precios mundiales en el trigo, maíz, cebada y aceite de girasol.(FW)La principal causa es "la prohibición de las exportaciones de arroz índico sin cocción previa impuesta por India el 20 de julio"FW)El 17 de julio, Rusia anunció que se retiraba porque no se habían cumplido las exigencias que venía formulando para volver a prorrogarlo, incluyendo que se le permitiera exportar fertilizantes pese a las sanciones occidentales por haber invadido el país vecino.En este nuevo contexto, los precios de trigo aumentaron un 1,6%, marcando su primer incremento en nueve meses, principalmente debido a la situación en torno a las exportaciones de Ucrania, precisó la FAO.El índice de precios delalcanzando un máximo en doce meses, según los precios corrientes.La principal causa es "la prohibición de las exportaciones de arroz índico sin cocción previa impuesta por India el 20 de julio".En cambio, varios indicadores se orientaron a la baja, como el del precio del azúcar, que registró su segundo mes de caída, con una contracción del 3,9%.La FAO destacó quedebido al incremento estacional de los suministros procedentes de las cosechas en curso en Argentina y Brasil".La salida de Rusia del acuerdo cerealero elevó las tensiones diplomáticas y el jueves, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, acusó a Moscú de "chantaje" por su decisión y aseguró que "el hambre no debe convertirse en arma de guerra".Pese a esto, el secretario de Estado indicó quesi se vuelve a implementar la Iniciativa de Granos del Mar Negro, en unas declaraciones que fueron rechazadas por el Kremlin."Los estadounidenses no tienen por qué garantizar la seguridad" de las exportaciones a nadie, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por la agencia de noticias Sputnik."Ya estaba garantizada en el marco del acuerdo de grano, sin los estadounidenses. Lo que deberían hacer, si quieren, es contribuir al cumplimiento del acuerdo en la parte concerniente a Rusia. No prometer que lo pensarían sino ejecutarlo. En cuanto lo hagan, el acuerdo se reactivará de inmediato, tal y como declaró repetidamente el presidente (Vladímir) Putin", añadió el vocero.