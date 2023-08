Buscan crear una comisión para investigar la resistida reforma constitucional en Jujuy

Protestas por la reforma constitucional / Foto: Prensa

Mientras los legisladores debatían, el Tercer Malón de la Paz, que llegó el miércoles a la ciudad de Buenos Aires, permanecía con su reclamo mediante una vigilia en Tribunales, insistiendo con su reclamo de intervención de la provincia.

Los testimonios

La protesta del Malón por la Paz frente a Tribunales / Foto: Archivo

La Corte Suprema no los recibe

La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados abrió este jueves el debate por la creación de unaparacon la exposición de testimoniales.Las denuncias fueron detalladas por, quienes responsabilizaron al gobierno de Gerardo Morales por esos hechos y scomo también a los estrados judiciales.El encuentro, que se desarrolló sin la presencia de los diputados de la oposición, fue presidido por la diputada del Frente de Todos (FdT) Paula Penacca, quien ratificóante organismos internacionales" ante la "represión brutal que se dio en Jujuy en el marco de la sanción de una nueva Constitución provincial".Julio César Valdivieso fue el primero de los referentes delpor la Paz de Jujuy que marchó desde La Quiaca a Buenos Aires para, sostuvo que "no hemos tenido participación" en la reforma provincial, y dijo que "no sólo las comunidades indígenas nos movilizamos, sino los trabajadores jujeños para defender los derechos de toda la ciudadanía jujeña"., vía Zoom, pidió que "" a los pueblos originarios y a los docentes, y dijo que "lo que está haciendo Morales tiene que ver con los recursos y los bienes que no le pertenecen a él sino al pueblo: el litio, la megaminería, el medio ambiente. Hay que revertir esta situación. Morales no es el dueño de los recursos sino el pueblo".La autora del proyecto que promueve la creación de una Comisión Bicameral Investigadora, y precandidata a senadora de Unión por la Patria (UxP), Leila Chaher, afirmó que. Lamento que no estén legisladores de la oposición para escuchar lo que se vive en la provincia".Armando Quispe, también referente del Tercer Malón por la Paz de Jujuy, denunció al Gobierno "" y aseguró que "el Estado provincial ha continuado con esta"."Queremos que esta comisión. El gobierno de Morales se ha dedicado a mentir, reprimir, tiene un tinte de carácter de racismo", remarcó.A su vez, Lían Lamas, víctima de la represión en Jujuy, pidió justicia "para que no se vuelva a repetir" y llamó a Morales a que "se acerque a dialogar con las comunidades y que vaya y dé la cara, que no mande a sus secuaces ni a la policía a reprimir".La seguidilla de testimonios sintetizó el accionar policial, contravencional y judicial contra diversas personas que se manifestaron los últimos 45 días en Jujuy en contra de la modificación del texto normativo provincial.La diputada del FdT por Salta Verónica Caliva adelantó que "ya está listo el proyecto para declarar de interés del Congreso al Tercer Malón por la Paz", así como "la creación de una comisión para abordar demandas históricas de las comunidades indígenas".Joel Paredes, víctima de la represión en Humahuaca, pidió que Morales "" tras lo cual pidió "justicia para todos".Camila Muller, referente del Colectivo Artistas en Lucha, víctima de la policía de la provincia que ingresó a su domicilio, aseguró que "la reforma viene a legalizar esta mano represiva de Morales que empezó hace 8 años atrás" y denunció: "Estoy acá porque hace dos semanas entraron por segunda vez en mi casa y mi vida corre peligro".En los últimos días una comitiva de diputados oficialistas viajó a Jujuy y se reunió con víctimas que estuvieron detenidas tras los incidentes por la reforma. Además, recibieron un petitorio de parte del Malón de la Paz, una organización compuesta por pueblos originarios.El Tercer Malón de la Paz, luego de ser rechazado por la Corte para mantener una reunión en la que se le iba a solicitar al cuerpo colegiado que se exprese en relación a la inconstitucionalidad de la reforma jujeña."Nos sentimos. Queremos denunciar además que estamos en permanencia en Plaza Lavalle a la intemperie porque no nos permiten colocar un toldo o una carpa para resguardar a nuestros mayores, mujeres y niños. Tampoco poner baños químicos", señaló el cacique Néstor Jerez en conferencia de prensa.Una delegación de 10 representantes de los pueblos originarios que conforman el Tercer Malón de la Paz i"Mientras no tengamos respuesta no vamos a regresar a Jujuy. Si no obtenemos respuesta de la Corte Suprema vamos a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese es el mensaje que queremos dar, que seguiremos firmes porque traemos el mandato de nuestras comunidades continuando la lucha de nuestros mayores", añadió Jerez, quien dijo que "en Jujuy no hay Estado de derecho, hoy se vive una dictadura".Eduardo Barcesat, uno de los abogados de derechos humanos que los acompaña en su reclamo, afirmó que "linnecesario por parte de los jueces".A las 12.30 estaba anunciada la reunión, pero finalmente alrededor de las 13.30 dejaron entrar solo a Jerez, quien junto a los abogados apenas pudo entregar el petitorio al secretario de la Corte.Las 400 comunidades indígenas que conforman el Tercer Malón de la Paz representan a los pueblos Atacama, Quechua, Chicha, Omaguaca, Fiscara, Tilián, Ocloya, Guaraní, y en esta oportunidad están acompañados por organismos e instituciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Agrupación Andes y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa).