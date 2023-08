Marcelo Saracchi y su pasado en River : "Estoy donde quiero estar"

Foto: Maximiliano Luna

Saracchi en su época de Millonario | Foto: Archivo

Foto: Maximiliano Luna

Foto: Maximiliano Luna

Marcelo Saracchi, la cuarta incorporación de Boca Juniors para esta temporada, se refirió a su pasado como jugador de River, y destacó al respecto que este jueves está donde quiere estar, durante la conferencia de presentación en la sala de la Bombonera."No dude de venir a Boca. Yo miro el presente y el futuro. El trato de la gente es impresionante y feliz de estar en un club tan grande", comentó el defensor de 25 años al cual se le compro el 70 por ciento de su ficha en un valor de 1.800.000 dólares y proviene del Levante de la segunda española."Me motiva que Boca es un equipo demasiado grande para decir que no. La familia también, estábamos un momento que necesitábamos esto, más que nada en lo deportivo es un buen momento para venir y estar al cien por ciento y volver a sentirme así", resaltó.Saracchi tendrá de compañero a Edinson Cavani, con quien se entrenó esta mañana en el predio de Ezeiza, mientras el resto de sus compañeros tenían el día libre luego de igualar anoche 0 a 0 ante Nacional, de Montevideo, por el encuentro de ida de la Conmebol Libertadores."A Cavani lo conocía de la selección. Me llevo muy bien. Y el otro compatriota (Miguel) Merentiel, es de mi ciudad, Paysandu, la mejor", dijo entre risas."Después, en cuanto a la camiseta que voy a utilizas que en el final hablo del número de su camiseta "Habían pocas disponibles, como siempre en todos lados mandan las mujeres y le gusta el 6, vamos a usar el número 26, je". finalizo Saracchi.Boca no sigue quieto en el mercado del segundo semestre y esta tratando de arreglar finalmente la llegada del volante Ezequiel Bullaude a préstamo por 18 meses, el talentoso mediocampista de Feyenoord con pasado en Godoy Cruz. Sin embargo, en las últimas horas surgieron algunas cuestiones inesperadas que, si bien no hacen caer el pase, lo demoraron un poco.El Xeneize tenía acordado el arribo a préstamo junto con una opción de compra cuyo monto no trascendió. Sin embargo, previo al momento del intercambio de papeles, surgieron cuestiones impositivas que pusieron un leve freno a la operación.Desde el club confían en que el pase llegará a buen puerto y podrán resolver las diferencias, que incluso son ajenas a las instituciones y responden más a la coyuntura del país.En tanto se sigue en la búsqueda de un marcador central, los apuntados son Walter Kannemann que está en el Gremio, de Brasil y José Luis Palomino en la actualidad en el Atalanta, de Italia.El plantel vuelve mañana de las 9 a los entrenamientos, en el predio de Ezeiza, para empezar la preparación del encuentro desquite ante Nacional de Montevideo, a quien recibirá el próximo miércoles desde las 21