Valdés destacó la candidatura de Santoro y criticó la "cultura excluyente" del PRO en CABA

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Eduardo Valdés destacó este jueves al "excelente" precandidato a jefe de gobierno porteño de Unión por la Patria (UxP) Leandro Santoro y afirmó que "hay estudios que ya lo muestran como el más votado, gracias a un movimiento cultural que surge en Caba frente a la cultura excluyente del PRO"."Así como (Sergio) Massa es el mejor candidato (presidencial) que tenemos en la Nación, junto con (Agustín) Rossi que es un gran candidato a vicepresidente, en la ciudad tenemos un excelente candidato que es Leandro Santoro", señaló el legislador en declaraciones a C5N.El integrante del bloque oficialista cuestionó "la cultura excluyente del PRO" y denunció: "No hicieron un kilómetro de subte, no hay subtes por las noches, no hay una sola política para resolver el problema de la vivienda, multiplicaron el negocio inmobiliario para ricos o para Airbnb"."Juntos por el Cambio (JxC) quiere hacer una reforma laboral para eliminar derechos, ya lo dijo Dante Sica (asesor de la precandidata Patricia Bullrich) ", afirmó.El exministro de Industria del macrismo, Dante Sica, advirtió que si JxC gana las elecciones buscará "suspender temporalmente el concepto de ultraactividad" de los convenios colectivos de trabajo (CCT), es decir, que de manera automática prorroga la vigencia de esos instrumentos laborales cuando termina su plazo y no hay acuerdo entre empleados y empleadores para establecer uno nuevo."Están quedando en evidencia las diferencias que hay entre Unión Por la Patria y la oposición, en todas sus gamas, porque también lo representa (el precandidato Horacio Rodríguez) Larreta al elegir a (Gerardo) Morales como vice, que en Jujuy hizo cosas así de fuertes y mucho más", señaló Valdés.Además, recordó: "Ya lo intentaron hacer cuando gobernaron el país y los trabajadores salieron a la calle a defender sus derechos. Tenemos que evitar esos malos momentos poniendo el voto por UxP. Nunca limitamos los derechos, sino que los defendemos y los ampliamos"."Hay que reducir la jornada laboral a 6 horas, para mejorar la calidad de vida y que haya más posibilidades de trabajo", añadió.