Denuncian que una joven argentina fue asesinada en Kosovo y detuvieron a su pareja suiza

El pedido del padre

Un hombre denunció que su hija argentina de 27 años, y por el hecho detuvieron a, informaron medios locales.La fallecida fue identificada como, en el sudeste de Europa, para participar del casamiento del hermano del acusado.Según el portal KosovaPress, la"Por decisión del fiscal de guardia, el cuerpo sin vida de la víctima fue enviado para la realización de la autopsia, mientras que", confirmó ese medio.En tanto,, padre de la joven, relató al canal Todo Noticias que "ella viajó a España el 1 de noviembre, estuvo viviendo dos o tres meses en Barcelona y conoció a esta persona y se fueron a vivir juntos a Suiza"., dijo el hombre y agregó: "La supuesta pareja, en algún tipo de discusión, la arrojó por el balcón y falleció en el hospital".Urdangaray afirmó que la madre de su hija se había comunicado con ella el domingo y que esa fue "la última vez" que hablaron."Nos avisa una amiga de mi hija que estaba en Barcelona y se enteró por los medios, no tenía mucha certeza de que fuese nuestra hija y nos avisó. Empezamos a averiguar y llegamos a cancillería que nos está tramitando todo, nos trató de mil maravillas y está haciendo todo para hacer el traslado lo antes posible", contó.El papá sostuvo que él "le había mandado mensajes", pero indicó que "era normal" que no le respondiera hasta que ayer a la tarde se enteraron de lo sucedido.Urdangaray y concluyó: "Lo que nosotros necesitamos es viralizar esto, primero para que no vuelva a pasar y para repatriar a mi hija lo antes posible".