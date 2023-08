Un fenómeno que no para de crecer: llegan dos nuevos libros y la segunda temporada de "Heartstopper"

En 2022, la novela gráfica batió récords de ventas con la adaptación de Netflix.// Foto prensa

La novela gráfica de la joven inglesa Alice Oseman que pronto se convirtió en un fenómeno literario. VER VIDEO

Ya está disponible la segunda temporada de la serie Heartstopper.//Foto Prensa

Dos nuevas publicaciones

Bonus track

"Heartstopper", la novela gráfica de la joven inglesa Alice Oseman que pronto se convirtió en un fenómeno literario, no para de crecer ypara ampliar una historia que tiene atrapados a miles de lectores: este jueves se estrenó en Netflix la segunda temporada de la adaptación audiovisual, producción que viene acompañada del lanzamiento de los libros "Radio Silencio" y "Este invierno", este último recién editado y con foco en la hermana del personaje principal.Lo que comenzóc que Oseman, escritora e ilustradora inglesa de 28 años, publicó en la, se transformó tan solo siete años después en unque hechiza a lectores con la fusión de las palabras y las imágenes.a partir del 2018, "cuenta historias sobre adolescentes que experimentan el amor, que reflexionan sobre la salud mental, las relaciones familiares y atraviesan situaciones de acoso escolar, todo desde una perspectiva de cuidado, optimismo y en clave LGBTIQ+.Fue durante su último año de la universidad, en 2016, cuando Oseman comenzó a crear esta historia.de dos personajes secundarios de su primera novela, "Solitario", que escribió tres años antes. La historia llegó a Argentina en 2022 gracias al sello editorial V&R., explica a Télam que "Solitario" es "el origen de todo".En esta novela, la hermana mayor de Charlie, mientras que él y Nick son personajes secundarios. Sin embargo, explica Corbero, ellos "captaron la atención de la autora e intentó escribir sobre ellos en la novela cortay luego en 'pero no le pareció suficiente y se dio cuenta de que necesitaba contar su historia completa y de otra manera", cuenta la editora.Y esa manera fue recurrir a las imágenes. "precisa Corbero.Con esta saga que, quien se siente pequeño e invisible y la de Nick Nelson, un chico que no tiene problemas con demostrar sus sentimientos, Oseman logró convocar a un público lector masivo. Luego, en 2022, la novela gráfica batió récords de ventas con la adaptación de Netflix. "Cuando se estrenó la primera temporada de Heartstopper, coincidió con los primeros días de Feria del Libro de Buenos Aires, y pasó algo que no esperábamos: nos dejaron sin stock el primer día", recuerda la editora."Fue alucinante y también nos dio pauta del nivel de fenómeno que estábamos manejando, del tipo de seguidores y de lectores con el que estábamos trabajando, y que siempre teníamos que estar listos para ellos, para acompañar su fanatismo y sus necesidades", explica.La importancia dea cargo del, con. La primera temporada ocupó durante tres semanas el "Top 10 global de TV" de habla inglesa y alcanzó el "Top 10 de TV" en 54 países, entre ellos, Argentina, según informó Netflix. Además, el ciclo respeta la clave LGBTIQ+ en la que está escrito el libro al hacer parte del elenco a una actriz trans, Yasmin Finney, quien hace el papel de Elle en la serie. Y para ayudar en la promoción de la perspectiva LGBTIQ+ en el elenco, la plataforma incorporó a la organización benéfica de derechos LGBT "Stonewall", que ofrece asesoramiento al set en cuestiones de género y disidencias sexuales., se estrena este jueves la segunda temporada, que profundiza en la historia de amor de Nick (Kit Connor) y Charlie (Joe Locke). "Oseman es una escritora natural de drama. Y una novela gráfica tiene muchas similitudes con un programa de televisión en el que tienes una toma y luego cortas a otra de reacción y luego vuelves a cortarla. Y así entiende instintivamente cuál es la estructura de un drama, de una obra de teatro. Así que es un placer trabajar con ella porque es una escritora muy talentosa y con un don natural", dice el director de la serie sobre la escritora en una entrevista a Télam.. "Una de las cosas que realmente aprendemos al hacer este programa juntos es sobre el ritmo y la estructura y cómo mover historias y colocarlas en lugares ligeramente diferentes transforma la forma en que la audiencia verá un programa", explica Lyn sobre cómo generan la tensión.Justo en ese momento en que aparece ese vértigo antes de lanzarse a una relación, la cámara se aleja de los personajes y enfoca a otros. "Te alejas de Nick y Charlie y vas a Tao y Elle. Y luego acumulas más tensión volviendo a Nick y Charlie. ¿Qué pasó en su historia? Es una estructura dramática que hemos estado experimentando", detalla el director.que mantienen en vilo a los fans de la literatura, que analizando los cruces entre uno y otro. ¿Qué contribución particular brinda la adaptación audiovisual? "Una de las mejores cosas del programa de televisión es que tenemos más tiempo para pasar y aprender sobre estos personajes y disfrutar de sus historias y de sus viajes", responde Lyn.Durante estosque se enfrentan aY tambiénquienes intentan resolver si pueden ser más que simplemente amigos. En medio de exámenes y un viaje escolar a París junto a los preparativos de graduación, el grupo atraviesa cambios cruciales y se acompaña en las diferentes etapas de la vida, el amor y la amistad.La adaptación amplía unde forma empática donde se normaliza, a lo largo de los episodios, el hecho de desear a una persona del mismo sexo y además, crea en la ficción un lugar seguro para poner de relieve sentimientos que en la realidad están plagados de prejuicios y discursos de odio.Para mantener vivo el deseo de Heartstopper, desde VYR se encomendaron a acompañar a los y las lectoras con ". Es por eso que. "No solo porque genera algo voraz y sus lectores siempre quieren más, sino para que en el punto de mayor 'hype' por la historia, los fans históricos tengan algo nuevo que leer y los que se acerquen por el estreno de la serie, encuentren lo que vienen a buscar", detalla Corbero.se sigue la historia de Charlie y Tori en la previa a los festejos navideños. El clima es complicado porque Charlie acaba de salir del hospital a causa de sus desórdenes alimenticios y a sus padres les cuesta atravesar este momento. Esta problemática resuena en Argentina, identificado en muchos informes como el segundo país con mayor cantidad de casos de trastornos de la conducta alimentaria (TCA). ¿Hay una idea de acompañar estos procesos desde la literatura? La editora contesta sin rodeos: "Siempre. Cuidamos mucho los mensajes que damos y cómo los damos, ya que nos dirigimos a un público en formación"."Los TCA están presentes en 'Heartstopper' desde el tomo 3 y se intensifican mucho en el tomo 4. En 'Este invierno', apreciamos cómo vive las fiestas alguien que acaba de salir de rehabilitación y que no se siente cómodo entre su familia, que no tiene malas intenciones, pero tampoco sabe del todo cómo tratarlo, cómo ayudarlo", explica la editora.retoma a otros personajes del universo Heartstopper: Frances Janvier, una joven que se la pasa estudiando y Aled Last, un chico de calificaciones excelentes por ser ese chico tranquilo de calificaciones perfectas. Lo más común sería suponer que de acá surge un romance nerd adolescente pero, en cambio, los jóvenes ponen manos a la obra en el armado de un podcast de ciencia ficción. Contra las opresiones del afuera, este dúo se las rebusca para hacer escuchar sus voces. "El podcast es la forma que elige Aled para hacer oír su voz, pero es el contenido y no el medio lo que importa", precisa la editora.Para Corbero, "lo maravilloso de trabajar con Alice Oseman es que no solo desarrolla de forma muy cuidada y responsable estas temáticas, sino que lo hace desde un punto de vista positivo, te transmite que hay una salida, que vos podés, que hay esperanza". Y hace una distinción: "No a lo Hollywood o de una manera idealista e irreal, sino con los pies en la tierra:A modo de, se alienta en los libros a que quienes se sientan identificados con las problemáticas que atraviesan los personajes pidan ayuda. "Les proporcionamos líneas y enlaces a asociaciones especializadas en desórdenes alimenticios. Nunca sabés quién está del otro lado y quizá a alguien pueda servirle esa información y ese empujoncito", detalla la editora.Como "Heartstopper" siempre puede más, lapróximamente unamuy aclamada por el público "de tapa dura con un terminado de lujo y material extra totalmente nuevo. Una joyita para los fans", según anticipa Corbero.Con los nuevos capítulos ya disponibles, solo queda que los seguidores de la historia tracen los caminos entre libros y serie para disfrutar de una trama que acompaña y sostiene, como señala Lyn, que "todas las personas tienen derecho a amar y a expresar su amor".