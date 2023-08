Giles vuelve a volar junto a Sanchis Sinisterra para "Valeria y los pájaros"

Alejandro Giles presenta la obra ""Valeria y los pajaros" en el teatro Border.// Foto Raul Ferrari

“Valeria y los pájaros”, parte de la profusa y reconocida obra del español José Sanchis Sinisterra, llega por primera vez a salas locales de la mano de la dirección de Alejandro Giles, que los sábados la pondrá en el porteño Teatro Border para presentar lo que define como “otra muestra de una galería de personajes simples que buscan ser felices y se rebelan buscando su lugar en este mundo”.“Los seres de mundos pequeños simples y sencillos y todo aquello que me sucede con eso forman parte de mi experiencia de vida. Rebelarse y ser dignos, responsables cultivando la ternura es un proceso hermoso que requiere mucho de nosotros”, asegura Giles durante una entrevista con Télam.La versión local del unipersonal “Valeria y los pájaros” (texto de Sanchis Sinisterra que el dramaturgo y director valenciano fechó en 1995) tiene protagónico de lade Carlos Romero Franco, Claribel Medina, Fernando Gonet, Marcos Montes, Miguel Jordán, Ana Maria Castel, Emma Rivera, Livian Fernan y Roberto Vallejos.Cony tras tres funciones en teatros uruguayos de Carmelo, Tarariras y Colonia, esta autodefinida “comedia como las de antes”(Godoy Cruz 1838), donde se ofrecerá los sábados a las 19.30.Conocedor de la caligrafía de Sanchis Sinisterra, de quien montó aquí “Ay, Carmela”, “Los figurantes” y “Olga/Masha/Irina” (a partir de “Las tres hermanas”, de Chejov), Giles subraya: “Su obra dramática me toca en lo más profundo y conecta con mi imaginario”.Con José ya hace años nos conocemos de España, cuando estuve trabajando allí; siempre conversamos la posibilidad de montar sus textos, así lo fuimos haciendo. Siempre ha sido muy generoso conmigo y con mí trabajo. Ahora llegó el turno de esta preciosa pieza "Valeria y los pájaros".- "Valeria y los pájaros" es otro exponente más de su vasta obra, donde el tema de la memoria y de personajes simples componen su material más vivo.- La obra de Sinisterra toda me llega en lo más hondo. La lucha de la memoria contra el olvido y la identidad son temas que atraviesan mis trabajos, por lo tanto conecto espontáneamente con sus materiales. Me entusiasma leerlos, llevarlos a escena y convivir con ellos el mayor tiempo posible haciendo funciones en diferentes lugares.- De la lucha y el tesón de una mujer que se rebela, que no se deja arrastrar por la conformidad; crea su mundo donde plaga su soledad de entusiasmo buscando lo que quiere; sabe lo que quiere y, en principio, eso ya la hace feliz. En general los seres humanos no nos sentimos felices hasta estar logrando lo que queremos y después eso dura tan poco, siempre estamos necesitando llenar el vacío pensando en cosas que no tenemos en vez de disfrutar aquellas que tenemos mientras buscamos lo que deseamos, como lo hace Valeria.Como dice "Doña Rosita la soltera" (en referencia a la pieza de Federico García Lorca), "me acostumbré a vivir tantos años fuera de mí pensando en cosas que estaban muy lejos...". Valeria es lo opuesto, no se acostumbra, está en constante movimiento creando su mundo de bienestar, va adelante y no se detiene.- La historia de Valeria, sin ella saberlo y sin buscarlo, está atravesada por la política, por la Guerra Fría; su ingenuidad en el peligro, donde es conducida por su entusiasmo, decisión, convicción, hace que las situaciones se vuelvan graciosas porque ella las resuelve con humor. Y también contar con una intérprete notable como Pepa Luna, un equipo de queridos actores y actrices que con gran amor y generosidad han grabado a esos espíritus, personajes a los que Valeria va contactando para llegar a Telmo, su hombre amado.-Pepa Luna es una artista en el amplio sentido de la palabra. Andaluza de sólida formación, y tenemos la fortuna de contar con ella en nuestra obra. Tiene un amplio registro, es una exquisita cantante y una actriz que cuenta con enormes posibilidades expresivas, gracia, hondura y poder analítico. Es fundamental para este rol que la intérprete sea música porque interactúa con once personajes grabados durante todo el espectáculo, es imposible hacerlo si no se tiene ese gran oficio musical, es un aspecto que fui comprendiendo con el trabajo sobre el material, ya que produce mucha frustración y resistencia.- Sí, el espectáculo ya comenzó su gira internacional en Uruguay y en septiembre comenzará su recorrido nacional. Iremos articulando esos tres caminos para la obra y deseamos que sea largo para compartirlo con públicos de diferentes lugares.