Diez familias resisten ser desalojadas por el dueño de un hotel familiar en Recoleta

"Trabajaremos para solucionar la situación", sostuvo una funcionaria nacional

La abogada de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Daniela Salguero, aseguró que la persona que intentó desalojar a diez familias de un hotel en el barrio porteño de Recoleta "no acredita la calidad de dueño" hasta el momento y que trabajarán en conjunto con la letrada que las representa "para acompañar la situación".



"Vamos a trabajar en conjunto con la abogada que representa a las familias para acompañar la situación y ver cuál es la mejor alternativa, la mejor solución a este conveniente", sostuvo a Télam Salguero.



La funcionaria de la Dirección que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos remarcó que se acercó al lugar porque se enteró de los hechos y fueron a intervenir para "acompañar a las familias que estaban siendo amedrentadas y que no se sabía qué iba a suceder".



"Llegamos cuando no había situación de peligro, ya se habían ido, pero venimos a ver las condiciones en las que viven y ver cómo podemos llegar a algún tipo de solución a este inconveniente", agregó.



Al ser consultada sobre la solución legal que se puede brindar a las familias, Salguero añadió que "por el momento, hasta que el dueño, que dice ser el dueño del lugar, no sea identificado no hay solución posible. Si viene esta persona, se podrá llegar a una mesa de diálogo para encontrar la mejor solución".



"No puede volver a suceder lo que sucedió hoy, lo que viene sucediendo hace tiempo. Están amedrentando a las familias que están en verdadero peligro", subrayó y resaltó que "vamos a trabajar en conjunto con la abogada que representa a las familias para acompañar la situación y ver cuál es la mejor alternativa, la mejor solución a este conveniente".



En relación a los cortes de los servicios en las viviendas, manifestó que "eso no es legal porque son esenciales, entonces eso se puede denunciar".



En el inmueble, ubicado en Pueyrredón al 1300, "hay menores de edad y hay personas mayores, entonces son varias familias y hay que cuidarlos", observó.