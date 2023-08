Las trabajadoras de casas particulares ya pueden tomar préstamos de hasta 150 mil pesos

No es necesario ser cliente del banco para solicitar el préstamo.

Las trabajadoras de casas particulares ya pueden gestionar en Banco Provincia de Buenos Aires el acceso a la nueva línea de préstamos de hasta 150 mil pesos, con un plazo de 36 meses y una tasa fija de 60%, destinado a ese sector, informó este jueves la entidad bancaria.El préstamo se podrá pagar en 36 cuotas de 9.065 pesos, con una tasa fija anual de 60%.Podrá acceder cualquier persona registrada en AFIP bajo el Régimen Especial del Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares."No es necesario ser cliente/a del Banco para solicitarlo", destacó un comunicado del Bapro. La cuota del préstamo no puede afectar más del 30% del ingreso mensual de la persona. El monto mínimo que se puede solicitar es de $ 50.000. La tasa es de 60% anual y es fija. No cambia durante los 36 meses del préstamo.El préstamo se tramita en las sucursales y quienes ya son clientes/as pueden hacerlo en la sucursal donde operan habitualmente. En el caso de las trabajadoras que aún no operen con el Banco Provincia, podrán tramitar el financiamiento en la sucursal que deseen.Quienes están en condiciones de obtener un crédito de la nueva línea tienen la alternativa de solicitar, con solo presentar su DNI, una tarjeta de crédito Visa y en este caso, Banco Provincia ofrece: límite unificado para compras en un pago y en cuotas, sujeto a la calificación crediticia; bonificación de la renovación anual y el mantenimiento mensual del plástico; 40% de reintegro, con tope de $ 6.000, en la primera compra en cuotas como regalo de bienvenida.