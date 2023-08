"China apoya a la Argentina en el tema Malvinas y en su incorporación a los Brics"

El embajador de la República Popular China en Argentina,, recordó la "sólida y sincera asistencia" entre ambos países cuando estalló la pandemia del Covid-19, reivindicó el 50º aniversario de las relaciones diplomáticas bilaterales y destacó la importancia de las inversiones chinas en grandes obras de infraestructura, como la rehabilitación del ferrocarril San Martín y la construcción de las represas Kirchner y Cepernic sobre el río Santa Cruz.En una suerte de balance de su gestión como embajador y a manera de despedida, Zou Xiaoli celebró la decisión de la Argentina de abrir su cuarto consulado general en China, que se ubicará en, y se mostró confiado en que finalmente se concrete un "vuelo directo" que contribuya a unir aún más a ambos países.La despedida del diplomático chino tuvo lugar durante un acto realizado esta semana en la ciudad de Buenos Aires, con motivo del, a la que asistieron el ministro de Defensa Jorge Taiana, autoridades del gobierno nacional y miembros de la comunidad china en la Argentina.A continuación, la carta de despedida de Zou Xiaoli:"Con motivo del fin de mi misión en Argentina, tengo que despedirme de muchos amigos.Aunque la despedida desencadena múltiples sentimientos, lo que más quiero expresar es: ¡muchas gracias, Argentina! ¡Felicidades Argentina!Durante estos cuatro años y siete meses, he sentido plenamente la amistad que alberga el Gobierno y pueblo argentino hacia China y la pluralidad, apertura y espíritu colaborativo de la sociedad argentina.Aquí están respectivamente el Barrio Chino más grande y hermoso, la primera estatua de Confucio estandarizada, y la feria en ocasión del Año Nuevo Chino y la carrera de barcos dragón de mayor influencia en toda Sudamérica.Durante mi estadía, lo que más me complació fue ser testigo del Mundial de Qatar y celebrar junto a los argentinos el levantamiento de la Copa ganada por la Selección Argentina.Estoy agradecido a Argentina por elegir a China para el primer partido amistoso en ultramar del equipo ganador de las tres estrellas, que llevó tanta euforia y afecto a los fanáticos chinos.El Gobierno y pueblo chinos aprecian a Argentina por adherirse al principio de una sola China, es decir, en el mundo hay una sola China y Taiwán forma parte inalienable de China.Cuando estalló la epidemia del Covid en China al comienzo del 2020, Argentina ofreció una sólida y sincera asistencia a nuestro país, dando inicio a la inédita y ambiciosa respuesta conjunta ante esta emergencia sanitaria global.China donó y suministró una considerable cantidad de insumos sanitarios a Argentina, incluido un moderno hospital reubicable al Ejército Argentino.Gracias a la estrecha colaboración binacional, pudimos traer a Argentina, a través del puente aéreo, 36 millones de dosis de vacunas contra el Covid19, atravesando 20 mil kilómetros de distancia.En medio de la pandemia, el presidente Alberto Fernández asistió personalmente al acto de apertura de los Juegos Olímpicos Invernales en Beijing, ocasión en la que sostuvo un encuentro histórico con el presidente Xi Jinping.Con motivo del 50º aniversario de las relaciones diplomáticas, ambas partes celebraron el año de amistad y cooperación para reforzar la amistad tradicional entre ambos pueblos, con la cual pasamos de ser amigos lejanos a hermanos y socios solidarios en busca del desarrollo común.Entre los grandes países de América Latina y el Caribe, Argentina fue el primero en suscribir el Memorando y el plan de cooperación de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Construimos la primera estación de espacio lejano de China en ultramar, que se ubica en Neuquén, y el proyecto Caucharí, la planta fotovoltaica más grande y de mayor altitud de Sudamérica.No sólo finalizamos la rehabilitación del ferrocarril San Martín, que es el ferrocarril de cargas más largo del país.Ahora estamos construyendo las represas Kirchner y Cepernic sobre el río Santa Cruz, que constituyen el proyecto hidroeléctrico de mayor latitud y de mayor capacidad instalada en Sudamérica, así como el radiotelescopio de mayor diámetro en esta región ubicada en San Juan.También planeamos armar Atucha III, la primera central nuclear basada en la técnica china Hualong One de América Latina y el Caribe.China y Argentina están ampliando y ahondando el 'swap' bilateral.De esta manera, nuestra relación se caracteriza por la asistencia recíproca y los beneficios y ganancias compartidas.Argentina ya declaró su decisión de inaugurar su cuarto consulado general en China, que se situará en ChengDu.Mientras tanto, es de esperar que concretemos el vuelo directo entre ambos países. Como consecuencia de los empeños infatigables de ambas partes, la iniciativa de la Franja y la Ruta se ha extendido al lugar más remoto del planeta, en beneficio de ambos pueblos y la interconectividad a nivel global y regional.Todo eso desempeña un rol importante para garantizar las cadenas de industria y suministro y fomentar la globalización marcada por la universalización de los beneficios, la imparcialidad y la sustentabilidad, en resguardo y fomento de los intereses comunes de los países en desarrollo.China aprecia la amistad y colaboración con Argentina y apoyará, como siempre, a Argentina en la reivindicación de su soberanía sobre las Malvinas, a mantener la consistencia financiera, el crecimiento económico y el mejoramiento del bienestar, y en la incorporación al grupo Brics, para jugar un papel más importante y positivo en la colaboración Sur-Sur, entre otros asuntos internacionales.Tal como reza la famosa frase, "los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera".Durante estos cuatro años y siete meses, atravesamos juntos numerosos acontecimientos, dificultades y felicidades rebosantes de las risas y lágrimas. Aportamos mucho y cosechamos mucho también.Ambas partes generan nuevas oportunidades en medio de las crisis e inauguran renovadas perspectivas de cara a un mundo siempre cambiante, porque confiamos en que la paz, el desarrollo, la equidad, la justicia, la imparcialidad, la democracia y la libertad son los valores comunes de todos los seres humanos y que forjar la comunidad de futuro compartido es el único sendero acertado.La íntima amistad borra la lejanía.Regresaré a mi patria con hermosos recuerdos sobre Argentina y seguiré prestando atención y apoyo a la causa de la amistad y cooperación China-Argentina.¡Gracias a Argentina! ¡Felicidades a Argentina ¡Viva la amistad y cooperación!"