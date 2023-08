¿Para qué sirven hoy los festivales de cine?

La alfombra roja de los grandes festivales europeos no tendrá tanto glamour ni estrellas este año. (Foto: Archivo)

Menos presupuesto, más recortes

Esta columna está escrita desde el amor, jamás desde el desdén o la indignación. Cubro de manera ininterrumpida festivales comoGracias a los festivales he viajado por los más recónditos lugares del mundo, descubierto obras maestras, conocido a artistas y colegas de enorme talento.. Sin embargo, hoy los festivales están en crisis y, si uno quiere a algo o a alguien, es mejor plantear los problemas antes que hacerse el distraído y que todo siga “en piloto automático”, como si nada pasara cuando las turbulencias son evidentes.En los últimos díasque obligaran a reducir las dimensiones de la prestigiosa muestra alemana ya para su edición de 2024; f, que comenzó esta semana, por(SAG-AFTRA) que impide a todos sus afiliados cualquier tipo de actividad promocional; y lo mismo podría ocurrir en las próximas semanas ensi antes no se llega a un acuerdo con los estudios y productores.Pero, más allá de cuestiones coyunturales (crisis económicas, conflictos gremiales), lo cierto es queHasta hace algunos años el afiche o spot de una película que incluía una Palma de Oro (premio máximo de Cannes), un León de Oro (Venecia), un Oso de Oro (Berlín) o incluso un galardón menor obtenido en alguna otra muestra concitaba el interés de un nutrido segmento de cinéfilos.o, peor, ni siquiera se estrena.El destino habitual es, en el mejor de los casos,u otras más populares donde quedará sepultada por los algoritmos que jamás se las recomendarán a los usuarios.Los festivales, es cierto, siguen siendo una de las plataformas de lanzamiento preferidas para que muchas películas valiosas y audaces se den a conocer al mundo, pero cada vez hay más producción, más muestras, menos público y una cobertura más limitada por parte de los medios masivos. Y, con un circuito de cine de autor cada vez más reducido,para luego llegar a un estreno comercial efímero, casi testimonial. Así, cada vez más el alcance de esos films se limita a un selecto grupo de programadores y críticos, y a un público muy especializado y minoritario.Los organizadores de los festivales siguen probando, intentando y, en muchos casos, copiando las iniciativas que han implementado con algún suceso sus competidores., se potenciaron los asociaciones con ámbitos juveniles para explorar nuevos públicos (), pero por el momento ninguno parece haber encontrado la manera de trascender las viejas fórmulas del glamour de la alfombra roja, el foco puesto en su competencia principal y un cierre con los premios finales.Los festivalesy de fondos públicos. La “víctima” más recientes de esta tendencia es la Berlinale, uno de los festivales más prestigiosos, influyentes y mejor organizados del mundo., se convirtió en un lugar insoslayable a nivel artístico y comercial, ya que en simultáneo se realiza en la capital alemana el European Film Market (EFM), uno de los mercados audiovisuales más importantes del año.En las últimas horas los organizadores de la Berlinale informaron que el financiamiento público se reducirá en casi una tercera parte y que, por lo tanto, aTodas las secciones del festival, con la excepción de la Competencia Oficial, tendrán menos películas, según confirmaron el director artístico Carlo Chatrian y la directora ejecutiva Mariëtte Rissenbeek, yque presentaba lo mejor del nuevo cine alemán de cada año; y Berlinale Series, dedicada precisamente al estreno mundial de series. La segunda competencia oficial, Encounters, y las secciones paralelas Panorama, Generation, y Forum se mantendrán a pesar de los citados recortes.“Teniendo todo eso en cuenta, debemos introducir ajustes estructurales para crear una base presupuestaria estable para la organización e implementación de la Berlinale en el futuro.utilizando un programa más enfocado”, indicaron los responsables del festival en lo que parece una justificación y admisión de la crisis más que un paso adelante.Si los recortes se sienten en Europa en general y en Alemania en particular,, incluidos los locales BAFICI (que luego de la pandemia ha tenido ediciones con menos películas, salas y público que en sus épocas de gloria) y Mar del Plata (que también depende en buena medida de las raleadas arcas del INCAA para su financiamiento).Si al imperio del streaming hogareño y a la crisis de las salas de arte se le suman ahora festivales con menos días, menos títulos, menos funciones, menos invitados y una audiencia cada vez más limitada, el horizonte luce a todas luces preocupante y desesperanzador.en el futuro y otros -los más preparados, los más inteligentes, los más sensibles, los que mejor sintonizan con los profundos cambios en el consumo y las necesidades de su público- sabrán reciclarse, adaptarse o directamente reinventarse para seguir siendo una fiesta del arte y una celebración de la comunión cinéfila.