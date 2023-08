Reabren la causa a un joven detenido cuando llevaba 450.000 pesos a "una cueva" en 2020

El acusado circulaba con 450 mil pesos. /Foto: archivo.

La detención

Los argumentos

para comprar dólares y revocó su sobreseimiento., dijo el acusado de 25 años al ser detenido para control policial cuando circulaba en su auto el 22 de septiembre de 2020, según se recordó en el fallo del máximo tribunal penal federal del país, al que tuvo acceso Télam.Los camaristas Mariano Borinsky, Daniel Petrone y Juan Carlos Gemignani hicieron lugar a un recurso de queja de la fiscalía y revocaron por "prematura" una decisión deEl 22 de septiembre de 2020, cuando regían restricciones de circulación por la pandemia de Covid-19, se detuvo un vehículo Volkswagen que conducía el imputado, quien llevaba "dinero en efectivo en una campera sobre el asiento del acompañante".Ante el policía que lo interrogó, dijo tener "casi medio millón" de pesos y manifestó que iba "a la cueva de un amigo a comprar dólares…".Pero la sala B de la Cámara en lo Penal Económico confirmó el sobreseimiento que se le dictó en un juzgado de instrucción en diciembre de 2021 al sostener que no había "estado de sospecha" sobre el origen del dinero.Además sostuvo que el hecho de que el imputado hubiese tenido una condena a prisión en suspenso previa por venta de droga, "no habilitaría a presumir un origen ilícito al dinero secuestrado". Tampoco se consideró " acreditado que aquél fuera a ser introducido en el mercado a través de alguna operación que le diera origen lícito"El fiscal del caso, Gabriel Pérez Barberá, recurrió en queja a Casación y el máximo tribunal penal federal del país hizo lugar al planteo y ordenó profundizar la pesquisa., sostuvo la sentencia y advirtió que "resulta de interés producir las medidas probatorias peticionadas por el Fiscal a fin de agotar la investigación y resolver esclareciendo las cuestiones pendientes".La fiscalía sostuvo que el joven de 25 años al momento de los hechos "no tenía un trabajo formal, sino que, con certeza, había desarrollado una actividad relacionada con el comercio ilegal de estupefacientes en un pasado muy próximo al hecho aquí imputado".En agosto de 2020 había sido condenado a dos años de prisión en suspenso por un Tribunal Oral Federal de San Martín como partícipe secundario de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.