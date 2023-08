"Abrazo" de familiares al jardín cerrado por el gobierno porteño tras las vacaciones

"Año tras años, son más las niñas y niños que no pueden acceder a la educación pública" / Foto: Camila Godoy.

"Antes de empezar las vacaciones de invierno, fuimos notificadas de la

Foto: Camila Godoy.

Foto: Camila Godoy.

Familiares de niñas y niños que concurren al jardín de infantes Nro. 8 del barrio porteño de Caballito realizaron un "abrazo simbólico" en defensa de la continuidad del establecimiento que "cerró" luego de las vacaciones de invierno, ya que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que encabeza Horacio Rodríguez Larreta anunció a la comunidad educativa que puso en marcha un proceso de "refuncionalización".La protesta se desarrolló, en cuyo edificio funcionaba el jardín de infantes Nro. 8, en la avenida José María Moreno 480 en el barrio de Caballito., señalaron las madres y los padres, que lanzaron la convocatoria al "abrazo simbólico" bajo la consigna: "No al cierre del Jardín. No podemos permitirlo".De acuerdo a lo denunciado,, por parte de las autoridades educativas del gobierno porteño.Decenas de niños de entre 2 a 5 años en ambos turnos "se quedarán sin vacante por el resto del año y decidimos organizarnos, para decirle no al cierre. Porque se trata de un cierre disfrazado de refuncionalización", expresaron las familias."No dejemos que el Ministerio de Educación los deje sin continuidad en nuestra institución. Este cierre, disfrazado de refuncionalización, implica para nuestros hijos e hijas perder su grupo y lugar de pertenencia, tener que conseguir nueva vacante y adaptarse a un nuevo jardín y perder la prioridad para el ingreso a la primaria", agregaron.Para concluir, sostuvieron que