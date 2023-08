Qué ver, escuchar, leer y navegar en los medios públicos esta semana

Jueves 3 de agosto

Viernes 4 agosto

Sábado 5 de agosto

Domingo 6 de agosto

Lunes 7 de agosto

Martes 8 de agosto

Miércoles 9 de agosto

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales. Escuchalo en Spotify De lunes a viernes. "..."Muchachas" un podcast con análisis, información y comentarios de la Copa Mundial Femenina de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda. Seguilo hasta el 20 de agosto en Télam Digital y Youtube El equipo de Ciencia del Fin del Mundo propone, no solo debatir y reflexionar acerca de las últimas novedades sobre diversos temas de la ciencia que se hace al sur del sur, sino develar los secretos más sorprendentes y otras curiosidades históricas.Miralo por el canal de Twitch . El ciclo de entrevistas que homenajea a los 40 años de democracia con charlas a fondo con protagonistas indispensables de nuestra historia.Octavos de final. Relata: Javier Vicente. Comenta: Santiago Lucia.Guillo Espel presenta el nuevo álbum “Metamorphosen” de Ernesto Acher por Virtuoso Records.Último capítulo. La miniserie aborda los combates finales de la guerra de Malvinas y que tienen como eje la historia de Gustavo Rivero, un joven operario de un taller mecánico que es reclutado para pelear en Malvinas. La serie también se encuentra disponible en la plataforma audiovisual gratuita www.cont.ar Video. La avanzada conservadora de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dio un paso más: recientemente, el Parlamento italiano aprobó una ley que castiga con penas de cárcel y sanciones económicas a cualquier persona que recurra a la gestación subrogada, incluso fuera del país. ¿Qué establece la nueva medida? ¿Cómo se logró su aprobación?¿Cuáles son las críticas que recibe? Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Ahora en Télam Digital y Youtube El podcast producido por Omar Quiroga, Daniel Riera, Pedro Saborido y Edgardo Esteban busca revivir los acontecimientos que marcaron la vida democrática a partir de 1983. En este episodio: "La hiper y el triunfo de Menem”. Ahora en Télam Digita l y Spotify En el centenario del guitarrista, cantor y compositor salteño Eduardo Falú, emblema del folklore argentino y del continente, el Centro Cultural Kirchner realiza un concierto con grandes figuras invitadas que integra el ciclo Homenajes.Documental - 4 episodios - 2023 - Ganadora del Concurso Renacer Audiovisual.En 2015, la legislatura de Río Negro recibió 240 reclamos por conflictos de tierras. Cuatro investigadores integran una comisión para buscar en los archivos provinciales el origen histórico de cada conflicto. El interés económico emerge detrás de los reclamos por transferencias fraudulentas de tierras, develando la trama oculta bajo la falaz idea de la Patagonia como un territorio desierto.Producción: LITUS TV (Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe). Un magazine educativo, cultural y científico que tiene el objetivo de profundizar, debatir y divulgar el conocimiento generado en la UNL, concientizando sobre temas de actualidad y cumpliendo una función social. Conducción: Carlos Morzán.El ciclopresenta el recital dedicado a, el inolvidable disco del debut artístico de Los Twist en 1983.Estreno. Vuelve el ciclo con perspectiva federal que propone reflexionar sobre el futuro de la Argentina. Con la incorporación de nuevos conductores, Diego Golombek y Leyla Bechara, el programa tendrá 4 episodios de 30 minutos con los siguientes ejes temáticos: Industria del conocimiento, Vaca Muerta, Plataforma marítima, y Litio. A las 22.30 se estrena por la señal federal Aunar (Canal 22.3 TDA) Tráiler episodio 1 Con la conducción de Leyla Bechara y Sol Ferreyra. Miralo por Televisión Digital Abierta (TDA): canal 22.5 y por streaming en el sitio de TEC. Disponible en YouTube Video. Episodio 1. Estreno. A cargo del prestigioso diseñador Francisco Ayala, este nuevo segmento de Télam se propone incorporar esa nueva mirada que no solo atraviesa a la industria de la moda, sino también un profundo cambio cultural. "Pasado de moda" es la forma en que tenemos que pensar de acá en más: un pasado que se reinventa todo el tiempo y que ya… no se pasa de moda.Podcast, Episodio Estreno. En el marco de la novena edición del Mundial Femenino, la periodista deportiva, Ayelen Pujol, presenta "Salimos jugando", un contenido con historias del fútbol cuyas protagonistas son las mujeres y diversidades. Ahora en Télam Digital El ciclo con sede en Tucumán continúa con la selección de filmes online en la plataforma pública, entre ellos, los largometrajes "Felicitas" y "Yo soy así, Tita de Buenos Aires", de Teresa Costantini; y además, los cortos de la Competencia Argentina de Cortometrajes: "Temporal", "Los Misterios Del Mundo", "Confín", "Los De Abajo", "Pasajero", "Pensadero", "Estudio 5", "Alpapuyo", "Tren- Tren Y Kay- Kay", "Pájaro", "Al Final Del Día", "Una Piedra Pequeñita", "Complejo De Algo", "Las Peripecias De Sir Percival" y "El Fin Justifica Los Miedos". Hasta el 5 de agosto.Documental - 98 minutos - 2023. Un periodista indaga sobre la figura de Oscar Varsavsky, cuáles eran sus provocadoras ideas y qué vigencia tiene en la actualidad su pensamiento entre la comunidad científica de nuestro país. Disponible en el canal 22.5 Televisión Digital Abierta (TDA), y por Streaming en el sitio de TEC y YouTube Video. Capítulo estreno. Natalia Mazzei presenta los grandes temas ambientales del momento. Ahora en Télam Digital y YouTube Lunes a domingo. Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días. Ahora en Télam Digital y YouTube Homenaje al agua. Conducción: Sebastián Masci.En vivo con la undécima fecha y el TC Pick Up desde el autódromo de La Plata.Trío Maturin y Dúo Warzyca en vivo, Conducción: Fernando AlbinarrateEntrevistas a Santaires y al saxofonista Pablo Porcelli con su álbum Raíces más la columna de Blanca López sobre teatro, cine y literatura con invitados especiales. Conducción: Luis Digiano.Llega al predio de Tecnópolis con las mejores recetas para compartir en familia. Con las presencias de Juan Braceli, Ximena Sáenz y Madame Papin.San Juan recibirá 20 selecciones de todo el mundo para una fiesta de vóley en el Estadio Aldo Cantoni y el Estadio La Superiora.Producción: Canal 12 de Misiones. Un programa de entrevistas a representantes del sector del diseño y la moda, la arquitectura y trabajos audiovisuales. Cada uno de ellos compartirá sus inicios, su formación en el rubro y el camino que recorrieron para elaborar el producto final, siempre con la premisa de enaltecer la producción hecha en Misiones. Conducción: Ailén Sciutto.Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día (Audio y video). Ahora en Télam Digital, YouTube Lunes a viernes. Un noticiero federal con las información destacada de las provincias argentinasAhora en Télam Digital y YouTube De lunes a viernes. Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional. Escuchalo en Spotify Capítulo estreno. Con la tarea de realizar un trabajo práctico para la escuela, Zamba, Nina y el Niño que lo sabe todo, ayudados por José de San Martín, Juana Azurduy, Manuel Belgrano, María Remedios del Valle, Martín Miguel de Güemes, José Gervasio Artigas —icónicos de la serie—, nos guiarán por un viaje histórico-federal con personajes poco estudiados en las aulas. La serie estrena episodios los lunes, miércoles y viernes de agosto.Podcast. Ahora en Télam Digital VIdeo. NPC significa, en lenguaje gamer, Non Playable Character o personajes que no pueden ser controlados por el usuario y solo actúan bajo funciones preestablecidas. Una nueva tendencia se ha apoderado de Tik Tok y varias creadoras de contenido, que alcanzan una enorme popularidad en poco tiempo, se están dedicando a las llamadas “transmisiones NPC”. Este video forma parte de “Futuro Inmediato”, la serie de Télam que explora las ideas detrás de un mundo en constante transformación.Ahora en Télam Digital, YouTube Con Eugenia Quibel y Norberto Passera. Invitada: Maggie Cullen, presentando el primer single de su nuevo disco y sus presentaciones en La Plata y en el Teatro Broadway de Buenos Aires.Estreno. Episodio 2. Serie documental - 4 episodios – 26 minutos. Narra el nacimiento y el recorrido de obras de importancia internacional o historias importantes del patrimonio europeo cuyos manuscritos originales han llegado a nuestros tiempos.