Rusia cree que inclusión de la Argentina a los Brics fortalecerá al bloque

Dmitri Peskov / Foto: AFP.

Lula Da Silva / Foto: Prensa.

Los Brics y su futuro

Rusia consideró este jueves que la inclusión de países como Argentina, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EUA) a los Brics fortalecerá al grupo, formado además por Brasil, China y Sudáfrica, y apuntó que"Consideramos que la ampliación del Brics de una forma u otra contribuirá al desarrollo y un mayor refuerzo de la organización", expresó el vocero del Kremlin,, citado por la agencia de noticias Sputnik."En cualquier caso,", precisó, en referencia a Argentina, Arabia Saudita y EUA.Sin embargo, el vocero pidió no adelantarse, ya que es un tema que se debatirá entre los países miembros del grupo, en particular, durante su futura cumbre, que se celebrará del 22 al 24 de agosto en la ciudad sudafricana de Johannesburgo.Respecto a la creación de una moneda común para el Brics, Peskov expresó su convicción de que actualmente es poco realizable, pero consideró que hay que seguir abordándolo.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que asistirá al encuentro en Sudáfrica, insistió en la necesidad de una "moneda propia de los Brics para desdolarizar" el comercio entre los países."¿Por qué Brasil necesita dólares para comerciar con China, con la Argentina? Se puede hacer con monedas locales. Europa lo hizo con el euro y nosotros somos más de la mitad de la humanidad. Por ello es que digo que debemos discutir, tener una moneda para negociar entre nosotros", aseguró el mandatario en un desayuno con corresponsales extranjeros, entre ellos Télam, en el Palacio del Planalto.Lula da Silva defendió también que el Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), el llamado Banco de los Brics, presidido actualmente por la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, pueda ser una opción para las naciones en desarrollo en lugar del Fondo Monetario Internacional (FMI)., aseguró.En ese sentido, la incorporación de Argentina al bloque le permitiría tener acceso a otras fuentes de financiamiento.El grupo que actualmente integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que representan en conjunto al 42% de la población mundial y generan el 31,5% del Producto Interno Bruto (PIB) global.Últimamente, países comoCon la guerra de Ucrania como telón de fondo, la próxima cumbre del grupo se anticipa atípica, con una participación virtual del presidente ruso, Vladimir Putin, para evadir una orden de captura de la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya por presuntos crímenes de guerra.Aunque Rusia no adhiere al Estatuto de Roma de la CPI, Sudáfrica sí es parte y se vería obligada a detenerlo, por lo queEl primer ministro de la India,, confirmó este jueves su participación presencial en la cumbre de Sudáfrica, a la que asistirá como invitado el mandatario boliviano,, cuyo gobierno comunicó oficialmente en junio la voluntad de unirse al bloque.