Corea del Norte detuvo a un soldado de EEUU que cruzó la frontera desde Corea del Sur

Kim Jong Un, presidente de Corea del Norte / Foto: AFP.

El soldado King tenía antecedentes por agresión, se enfrentaba a medidas disciplinarias por su conducta y tenía previsto regresar a Estados Unidos el día antes del incidente

confirmó que tiene bajo custodia a, en su primera respuesta a las solicitudes de información sobre el paradero delel mes pasado, informó el mando de Naciones Unidas.La información de Corea del Norte llega diez días después de que el mando de la ONU iniciara conversaciones con el Gobierno comunista del país sobre el soldado de 23 años que cruzó la frontera intercoreana como civil durante una visita guiada.El comando de la ONU, que supervisa la tregua de la Guerra de Corea (1950-1953), dijo que no daría más detalles por ahora sobre la respuesta de Corea del Norte para "no interferir con los esfuerzos para llevarlo a casa", informó la agencia de noticias ANSA., cuando cruzó a Corea del Norte.Hasta este momento, Corea del Norte no había dicho nada sobre la situación o el estado del soldado desaparecido.El soldado King tenía antecedentes por agresión, se enfrentaba a medidas disciplinarias por su conducta y tenía previsto regresar a Estados Unidos el día antes del incidente., la capital de Corea del Sur.Para el 10 de julio había sido liberado con el cargo de "agresión" y escoltado al aeropuerto para regresar a los Estados Unidos, donde iba a participar de una audiencia disciplinaria.Según un oficial del Ejército estadounidense, King iba a ser separado administrativamente del servicio cuando regresara a Fort Bliss, en Texas.y se unió a un recorrido turístico en la Zona de Seguridad Conjunta, un pequeño conjunto de edificios dentro de la zona desmilitarizada (DMZ, por sus siglas en inglés) que separa Corea del Norte y Corea del Sur desde el final de la Guerra de Corea.Allí, dejó al grupo de turistas al que se había unido y cruzó ilegalmente la frontera hacia Corea del Norte.El general Andrew Harrison dijo a finales del mes pasado que el caso de King sigue bajo investigación, pero no dio más detalles. Asimismo, subrayó que