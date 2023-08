Llaryora reclamó "una agenda federal" para "discutir una mayor igualdad"

Para el dirigente peronista cordobés, “la bronca central es que te vengan a dar explicaciones de gestión" / Foto: Laura Lescano.

El intendente de la ciudad de Córdoba y gobernador electo de esa provincia, Martín Llaryora, reclamó que en la campaña electoral se ponga en discusión "una agenda federal"que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y los que se asignan al resto de las jurisdicciones del país.“No quiero que le saquen todas las ayudas que tienen en Capital Federal, sino que deseo que las expandan a todo el interior de la Argentina. Quiero las mismas condiciones para todas las provincias", consideró Llaryora en declaraciones a Radio 10.El gobernador electo afirmó que con su calificativo "pituquitos de Recoleta", pronunciada tras la victoria que obtuvo Daniel Passerini en los comicios municipales de Córdoba Capital, quisoA la hora de referirse a la situación del transporte en su provincia, Llaryora planteó que "En ese sentido, sostuvo que “, por lo que el colectivo cuesta muchísimo menos que en cualquier otro lado del país y además no lo gestiona el jefe de Gobierno porteño sino que lo gestiona el Ministerio -de Transporte- de la Nación”.También comparó la situación entre el AMBA y el interior con el caso del servicio de aguas y cloacas, dondeY continuó: “Entonces, cuando allá hay un problema de agua y cloacas no vas a ver al jefe de Gobierno porteño o a un intendente del AMBA, sino que hay una empresa que pagamos todos, pero que solo presta servicio en Capital Federal”En el tema de la, graficó Llaryora, “pasa lo mismo que con los colectivos porque-empresa distribuidora de energía- tiene un subsidio cruzado para que sea una tarifa más barata” en dicha zona del AMBA.“Con la seguridad pasa lo mismo, con el tema de la. ¿Cuántos policías federales hay en Córdoba o Jujuy? En Córdoba tenemos cuatro millones de habitantes y somos más que en la ciudad de Buenos Aires, pero es muy poco lo que tenemos de efectivos de la Federal. Para colmo, en la Ciudad, se lo traspasaron y le dieron 10.000 policías”, detalló.Para el dirigente peronista cordobés,“Por lo menos, que tengan el decoro de no venir como un maestro o maestra ciruela y no digan nada. Tienen que entrar al interior y decir que alguna vez vamos a resolver las injusticias entre Capital y el interior”, planteó.En esa línea, consideró que“Cuando una expresión política continua por varios periodos en el interior la tildan, la cuestionan y la desprestigian, pero el PRO va a cumplir 20 años en Capital y son los reyes de la democracia y la institucionalidad”, concluyó.