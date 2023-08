Susini, DT del seleccionado de remo: "El equipo dará satisfacciones en los Panamericanos"

, Pablo Susini, afirmó este jueves que "le darán satisfacciones al país" en los Juegos Panamericanos de Chile en octubre, al tiempo que"El equipo, sin dudas, le dará satisfacciones a Argentina en los Panamericanos. Es un grupo con menos de tres años de trabajo, peleará por el podio en varias pruebas", afirmó Susini en una entrevista con Télam, en la que analizó la actuación de seleccionado sub 23 en el Mundial de Bulgaria y anticipó detalles de la puesta a punto para la cita de Chile.El mes pasado, el seleccionado argentino de remo Sub 23, integrado por cinco deportistas y dirigido por el entrenador Martín Bonini, compitió en el Campeonato Mundial de Plovdiv, Bulgaria, en el que participaron 750 deportistas de 51 países.El porteño Santino Menin, en single peso ligero, y el binomio conformado por las bonaerenses Clara Galfre y Julieta González Ricciuti, en doble par peso ligero, obtuvieron el undécimo puesto al quedar quintos en sus respectivas finales B (del séptimo al 12mo puesto).Además, la dupla integrada por el entrerriano Emiliano Calderón y el porteño Santiago Deandrea, en doble par peso ligero, concluyó en el 13° puesto en el Mundial al ganar la final C (del 13er puesto al 18vo) con un tiempo de 6m25s64/100."Hubiéramos esperado un poco más, pero por tercer año consecutivo pudimos tener dos tripulaciones en semifinales, lo cual no es menor", destacó Susini, quien colabora con el seleccionado argentino desde 2009 y trabaja como entrenador nacional desde 2012 y como DT desde marzo de 2020.En otro tramo del diálogo con Télam, Susini, porteño y de 45 años, explicó que el equipo nacional, en su preparación final para los Panamericanos "realizará tres concentraciones más: Misiones, del 19 de agosto al 3 de septiembre; Tigre del 11 al 22 de septiembre y Mendoza, del 2 al 16 de octubre será nuestra sede previa al ingreso a la pista panamericana de Concepción, donde buscaremos alcanzar la mejor versión de este gran grupo que viene trabajando muy bien".: ¿Qué balance hacés de la actuación del equipo argentino en el mundial Bulgaria sub 23 del mes pasado?: Hubiéramos esperado un poco más, pero por tercer año consecutivo pudimos tener dos tripulaciones en semifinales, lo cual no es menor. Aunque esto no nos conforma y seguiremos haciendo foco en la categoría para poder seguir sumando atletas al seleccionado mayor.: ¿Cuál es la actualidad del remo nacional y del seleccionado mayor?: El seleccionado mayor sigue su proceso de crecimiento y renovación que comenzó a fines de 2020, y lo que estamos logrando es muy bueno. En menos de tres años logramos armar un equipo que, si bien tiene mucho por mejorar, logró clasificar todas las especialidades en el pre panamericano y en varias de ellas peleará por la medalla de igual a igual. En cuanto a la actualidad del remo, creo que comenzó a recuperar el volumen ya que hay muchos clubes que con un muy buen trabajo y gran esfuerzo siguen superándose y aportan atletas al seleccionado. Sin duda en no mucho tiempo comenzará a reflejarse en la calidad de los que alcancen el nivel de selección.: ¿Cuáles son tus perspectivas para el seleccionado que irá a los Panamericanos de Chile?: Claramente acá tenemos dos niveles de atletas: los que irán por primera vez a un Panamericano a representar a su país, y otro grupo con un muy buen nivel que peleará por el oro. Este grupo si bien es reducido tiene el kilaje necesario para dar pelea y lo va a hacer. Tengo gran confianza.: Hubo un gran recambio generacional en el equipo nacional respecto de los Panamericanos de Lima 2019 y Toronto 2015. ¿Argentina está en condiciones de dar batalla en el medallero o hay que esperar un juego más para eso?: Argentina si bien está en un proceso de recambio, tiene remeros de buen nivel, con experiencia y rendimiento suficiente en algunas especialidades donde será capaz de dar batalla en busca del oro. Pensar en ganar el medallero no es un objetivo que en este ciclo podamos alcanzar, a pesar de haber clasificado todas las tripulaciones en el pre panamericano. Creo que este grupo que se va afirmando día a día y si sigue mejorando tendrá su mejor versión en Barranquilla 2027.: ¿Tenés definido el equipo que irá a Chile?: La base del equipo es la del pre panamericano que se disputó en abril en la pista donde será el Panamericano, con la diferencia que solo haremos foco en los botes donde podamos obtener medalla. Las tripulaciones las definiremos en la última concentración de Tigre del 11 al 22 de septiembre.: ¿Qué países serán los rivales a vencer en Chile?: Todos los países tienen botes de buen nivel. La realidad del remo latinoamericano es muy buena, está en un gran momento. Considero que Chile con su gran equipo femenino y la localía será sin duda el gran candidato a ganar el medallero. Uruguay, Estados Unidos y México están muy fuertes también.: ¿El equipo actual le dará satisfacciones a Argentina en los Panamericanos?: Sin dudas que dará satisfacciones. Es un equipo que con menos de tres años de trabajo peleará por el podio en varias pruebas.