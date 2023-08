Suma repudios la propuesta de Sica de terminar con los convenios colectivos de trabajo

"Todos los días suman propuestas para podar los derechos de los trabajadores, como lo hizo Sica", dijo Yasky / Foto: Archivo

Dejamos en claro que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que desaparezcan los Convenios Colectivos de Trabajo. Repudiamos estos dichos y defenderemos con todas nuestras fuerzas la negociación colectiva. Esta es la campaña del miedo que nos adjudican, bajo ninguna… https://t.co/CGt7UZ3tTo — Héctor Daer (@hectordaer) August 2, 2023

"Podar los derechos de los trabajadores, como lo hizo Sica"

"El movimiento obrero organizado no va a permitir eso, los trabajadores no lo va a permitir”, advirtió Manrique

Quieren los convenios colectivos de la precarización, como el de mercado libre.

La dictadura y la Ley Banelco también derogaron la ultraactividad. Dante Sica es el Ministro de Producción de Macri que propuso la "liberalización de las fuerzas productivas" como Martinez de Hoz. https://t.co/cHUQZXhtjh — Natalia Salvo (@NataliaBSalvo) August 2, 2023

Los máximos referentes de la, de lay larechazaron este jueves, en forma terminante, las declaraciones del exministro de Industria del macrismo, Dante Sica, quien aseguró que si Juntos por el Cambio (JxC) gana las próximas elecciones buscará “suspender temporalmente el concepto de ultraactividad para que todos los Convenios Colectivos de Trabajo se modernicen”.El sindicalista de la sanidad se refirió de esta forma a las declaraciones del exfuncionario del Gobierno de Mauricio Macri quien propuso una "reforma laboral, con nuevas condiciones laborales y sin indemnizaciones por despidos".Los convenios colectivos de trabajo tienen un determinado tiempo de duración, y en la actualidad, si ese plazo se cumple y las partes no negocian uno nuevo se mantiene el actual.Eso garantiza el concepto técnico de ultractividad, consagrado en el artículo 6 de la ley 14.250, algo que que Sica propone suspender.Además, en declaraciones radiales, el exfuncionario del gobierno de Cambiemos (hoy JxC) remarcó que "es necesario reducir el costo de las indemnizaciones" por despido."Dejamos en claro que bajo ninguna circunstancia vamos a permitir que desaparezcan los Convenios Colectivos de Trabajo. Repudiamos estos dichos y defenderemos con todas nuestras fuerzas la negociación colectiva. Esta es la campaña del miedo que nos adjudican, bajo ninguna circunstancia permitiremos la caída de los CCT. Siguen provocando a los trabajadorxs con sus propuestas lamentables", agregó Daer al salir al cruce de Sica.El diputado (FdT) y titular de la CTA, Hugo Yasky, también se sumó a los rechazos a las declaraciones de Sica y en diálogo con Radio 10 afirmó:"Desde la derecha van agregando todos los días una idea nueva con un solo objetivo: podar los derechos de los trabajadores. Piensan como patrones, no quieren una Argentina con trabajadores con derechos, no quieren un país con un proyecto para todos los sectores", remarcó.Para Yasky,Asimismo, el secretario adjunto del gremio de Smata y precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) por la provincia de Buenos Aires, Mario “Paco” Manrique, sostuvo este jueves que, en respuesta a los dichos del exministro de la gestión que encabezó Mauricio Macri.Sica “ya lo demostró cuando fue funcionario, es un hombre que no entiende, no conoce el mundo del trabajo de la forma que nosotros lo entendemos y lo conocemos”, destacó Manrique en declaraciones a Télam Radio.Al lamentar que “personajes como éste quieren tomar repercusión y dicen todas estas cosas”, el referente sindical de la CGT afirmó “que digan lo que quieran, pero los convenios colectivos de los argentinos no se tocan".En tanto,, dijo a Télam: "El criterio de la ultractividad y de la vigencia de los convenios colectivos tiene que ver con defender un piso de derechos de los trabajadores del país, que el neoliberalismo en lo '90 y el macrismo en 2015 habían querido siempre destruir y perforar ese piso, hablamos de los derechos de los trabajadores"."Lo que dice (Dante) Sica no hace más que blanquear lo que el macrismo y la derecha siempre quisieron para la Argentina y sus trabajadores, perforar el piso de derechos no solamente en el plano salarial sino también en el de las condiciones laborales y los derechos adquiridos, vacaciones, aguinaldo y aportes patronales, por ejemplo", remarcó.La dirigente peronista y abogada laboralista,, indicó a través de su cuenta de Twitter que"La dictadura y la Ley Banelco también derogaron la ultraactividad. Dante Sica es el Ministro de Producción de Macri que propuso la 'liberalización de las fuerzas productivas' como lo hizo (el exministro de Economía, José Alfredo) Martínez de Hoz", remarcó la letrada.Por su parte, el secretario general del gremio Suteba y de la CTA provincia de Buenos Aires,, en declaraciones a Télam sostuvo que las propuestas de Sica "forman parte de las propuestas del neoliberalismo,. Los Convenios Colectivo de Trabajo son los derechos que han conquistado los trabajadores y trabajadoras y también es la organización del trabajo en los lugares de trabajo"."El modelo de ellos, la derecha, macrismo, como se llamen, es un modelo donde los trabajadores y trabajadoras estén sin derechos, sin sindicatos, para los que tienen el poder económico, hagan lo que quieran.", remarcó Baradel.Para, titular de la Ctera, "lo de Sica no es nada nuevo,y lo que es novedoso es que antes ocultaban sus propuestas de campaña por las elecciones, ahora directamente lo dicen: van por los convenios colectivos y una reforma laboral, por las jubilaciones, a mí del macrismo, ya no me sorprende nada porque ya lo hicieron cuando gobernaron"."Eso que dice Sica ahora ya lo hicieron -insistió la sindicalista docente en declaraciones a Télam- pero además dejaron una Argentina endeudada, provocaron el cierre de las Pymes, reprimieron la protesta social y lo van a volver a hacer con más fuerza. Lo novedoso es que ahora lo están anunciando".