Trenes y colectivos serán gratuitos en las PASO y en las generales del 22 de octubre

Firma de convenio con las jurisdicciones

El Gobierno nacional dispuso que el servicio de transporte de pasajeros en trenes y colectivos sea, cuando se celebren las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y, día de las elecciones generales, según se publicó este jueves en el Boletín Oficial.La medida surge de la decisión del, con la resolución 435/2023 publicada este jueves en el Boletín Oficial, que establece que los servicios de transporte automotor y ferroviarios de jurisdicción nacional sean gratuitos tanto en las elecciones del 13 de agosto (P.A.S.O) como en las generales del 22 de octubre.Asimismo, se prevé que los servicios cuenten con una frecuencia de día sábado como mínimo. De esta forma, se busca facilitar que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su derecho al voto.“El objetivo de esta medida es garantizar el derecho al voto de todas las personas. Ponemos a todo el sistema de transporte de jurisdicción nacional a disposición de los ciudadanos y ciudadanas para que puedan ir a las urnas el domingo e invitamos a todas las provincias y municipios a hacer lo mismo. Tenemos que simplificarle la vida a la gente en un momento en el que van a expresar su voluntad y queremos evitar que el transporte sea una traba", destacó Giuliano.En este sentido, el Ministerio de Transporte de la Nación, a través de la firma de un convenio, y así recibir las compensaciones económicas correspondientes.La distribución de las mismas se realizará sobre la base de datos estadísticos disponibles a partir del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) y en caso de que no hayan implementado aún el sistema SUBE, será complementada con la información disponible para la distribución del fondo previsto en el artículo 81 de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional.Con esta medida, el Gobierno nacional garantizará el carácter gratuito en la prestación de los servicios de transporte público automotor urbano y suburbano de pasajeros de Jurisdicción Nacional y los servicios públicos de pasajeros ferroviario de jurisdicción nacional, metropolitanos, locales extendidos, e interurbanos regionales.De esta manera, la resolución impulsada desde el Ministerio de Transporte de la Nación tiene como objetivo facilitar el traslado de los ciudadanos y ciudadanas para que puedan ejercer su deber cívico y garantizar así la mayor concurrencia a las elecciones.De acuerdo a la Resolución, la intención es "facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, procurando garantizar la mayor concurrencia a los actos eleccionarios".Señala, además: "Establécese la prestación de los servicios de transporte público automotor urbano y suburbano de pasajeros de Jurisdicción Nacional y los servicios públicos de pasajeros ferroviario de Jurisdicción Nacional, Metropolitanos, Locales Extendidos, e Interurbanos Regionales, con carácter gratuito y frecuencia de día sábado como mínimo, los días 13 de agosto de 2023 y 22 de octubre de 2023, cuando se realizarán las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para la elección de candidatos y candidatas", y "las elecciones generales", sostiene el primer artículo de la norma.Además, la norma puntualiza que se ha "propuesto plantear la gratuidad del servicio de transporte público de pasajeros por automotor a efectos que las ciudadanas y los ciudadanos ejerzan su derecho al voto, aun cuando a su vez este acto es un deber cívico".Por su parte, el Ministerio de Transporte"y se comprometan al refuerzo y prestación de estos servicios con las frecuencias correspondientes como mínimo a días sábados y con gratuidad para sus usuarios".La cartera aseguró que las compensaciones, sobre la base de datos estadísticos disponibles a partir del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE); hasta un máximo de $ 267.000.000 entre las empresas prestadoras de los servicios urbanos y suburbanos que no pertenezcan al ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires".Esto se hará "sobre la base de datos estadísticos disponiblesy se complementará "con la información disponible aplicada a la distribución del fondo previsto en el artículo 81 de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023 N° 27.701 para aquellas empresas que no hubieran implementado el sistema SUBE".Las jurisdicciones que adhieran deberán rendir cuentas en el plazo de 10 días posteriores a cada elección y el Ministerio realizará las transferencias compensatorias en igual cantidad de días después de aprobada la rendición de cuentas.Las, publicada en el anexo de la normativa.