Grabois: el objetivo de Unión por la Patria es "juntar la mayor cantidad de votos"

El precandidato también arremetió contra los jueces al proponer que "el impuesto a las ganancias, del cual están exentos, se utilice para pagar la cuota alimentaria a aquellas madres solteras que la necesiten" / Foto: archivo

El dirigente social señaló: "El objetivo es juntar la mayor cantidad de votos para la coalición"

Gerentes de la pobreza no somos. Luchamos con los pobres contra la exclusión que ustedes crearon. La que fue gerenta del desempleo durante el gobierno de De la Rúa sos vos. pic.twitter.com/yBzyJKGjaA — Juan Grabois (@JuanGrabois) July 29, 2023

El 6 de julio recibimos una invitación de Marc Stanley para ir a la Embajada de Estados Unidos. Respondí con una carta pública donde establecimos las condiciones de la misma, entre las que se encontraba que la reunión fuera en nuestra oficina y su contenido no fuera confidencial.… — Juan Grabois (@JuanGrabois) August 2, 2023

El dirigente social y precandidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, aseguró este jueves que el objetivo de la coalición oficialista es "juntar la mayor cantidad de votos" en las, y no garantizar el triunfo en esos comicios del ministro de Economía y postulante de ese espacio, Sergio Massa."No hay que tirar a la basura a ningún voto, no nos sobra nada, está muy difícil la elección. Hay que trabajar agosto pensando en octubre, lo hablé con (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner. La idea no es solamente que (Sergio) Massa saque la mayor cantidad de votos", en las PASO, afirmó Grabois en declaraciones para AM750.La, afirmó el lunes pasado que el país necesita un triunfo de UxP en las próximas elecciones y, por ese motivo, llamó a votar por Massa, tras decir que optar por Grabois en la interna de la coalición "es tirar el voto"."Estamos tratando de recuperar un movimiento que plantea cambiarlo todo y que se plantea un país que vaya hacia una profundización de lo que hicieron (el expresidente) Néstor Kirchner y Cristina Kirchner y no un retroceso. Si se diluyen las diferencias que hay en la coalición estamos restando", apuntó Grabois.Para el precandidato, la, en función de la condena que recibió en la causa Vialidad, "explica una situación política general del sistema" que plantea "un giro hacia la derecha de las posiciones de centro"."Es un giro como el que tomó el precandidato de Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta. Tenía una posición del centro y se fue corriendo hacia la derecha al incorporar a (el gobernador de Jujuy, Gerardo) Morales como postulante a vicepresidente":Asimismo, durante la entrevista, el dirigente social se refirió a su encuentro que se llevó a cabo este miércoles en su oficina con el embajador de Estados Unidos en Argentina Mark Stanley."Saqué una carta diciendo que no iba a ir a la embajada de Estados Unidos, no correspondía que un candidato a presidente se arrastre en secreto. Le dije a Stanley que venga y mantuvimos una conversación sin hablar de política interna", aseguró GraboisEl precandidato también"Queremos poner en debate lo que sufren las madres y sus hijos cuando los planeros vip de tribunales no mueven su señorial trasero. Las demoras que hay para efectivizar las cuotas alimentarias son eternas. Una propuesta para que los jueces pasen 'de los planes al trabajo' es incentivarlos. Si no tramitan las causas, sus privilegios impositivos van a ir a un fondo estatal para pagar a las madres que están sin recibir la cuota alimentaria que corresponde para sus hijos”, propuso Grabois a través de una publicación en Twitter.