Un audio publicado por medios colombianos probaría que Iván Márquez está vivo

El audio menciona la propuesta de paz que planteó Iván Márquez a Petro y celebra los "avances con la hermana guerrilla del Ejército de Liberación Nacional.

A través de un audio, en poder de #10AM, Caracol Radio pudo confirmar que Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia, está vivo. El líder de la disidencia desmiente la noticia sobre su supuesta muerte y asegura que quiere aportar a la 'paz total'.

La presunta muerte de Márquez

Márquez formó parte de la mesa de negociación entre el Estado colombiano y las FARC y fue artífice del acuerdo de paz firmado por ambas partes en La Habana en 2016

Medios de comunicación colombianos publicaron un audio que probaría que, líder de la-como se denominan las disidencias de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)- sigue con vida, después de semanas sobre informaciones relacionadas con su supuesta muerte."Advertimos aún una instancia significativa entre los numerosos anuncios de una política de cambio y las acciones concretas que no alcanzan a cubrir las expectativas sembradas en millones de colombianos y colombianas tras la elección presidencial", dijo supuestamente Iván Márquez en el audio publicado por a emisora W Radio, en el que se explayó sobre el primer año del Gobierno del presidente Gustavo Petro., informó la agencia de noticias Europa Press., de nuestra parte contribuir a que la siembra de la paz conduzca a una nueva primavera para Colombia. Así lo plasmamos en las tres cartas que hemos enviado al presidente y lo hemos reafirmado en las tres reuniones con el Alto Comisionado de Paz", continúa."Nos parece un contrasentido de la política de paz total que no se entienda con la manera y celeridad de vidas, la decisión y voluntad de nuestra guerrilla de adelantar un proceso de paz,, estamos listos", reiteró el líder guerrillero.por las heridas que sufrió en un ataque en 2022, pero el Gobierno de Colombia jamás confirmó esa información.Desde que en julio de 2022 Iván Márquez sufriera en Venezuela un atentado -previsiblemente por parte de la disidencia rival del Estado Mayor Central de las FARC- mucho se especuló sobre la suerte que habría corrido el líder guerrillero.Si bien la Segunda Marquetalia denunció que esta operación se fraguó en los cuarteles colombianos con la ayuda de Estados Unidos, el entonces presidente, Iván Duque, responsabilizó a la disidencia de Néstor Vera, alias "Iván Mordisco", de estar detrás de ella en represalia por el ataque orquestado por Iván Márquez que mató a su líder, Miguel Botache Santillana, alias "Gentil Duarte".y fechado el lunes de la semana pasada, titulado "Ideas para una visión continental" sobre el caudillo venezolano Simón Bolívar, quien luchó por la independencia de Latinoamérica de la corona española en el siglo XIX., incapaz de sobreponerse a las muertes de otros importantes líderes del grupo, como, alias "El Paisa", o, alias "Romaña", y hacer frente a otros grupos armados.La estructura, que se cree no alcanzaría siquiera el centenar de efectivos, está ahora liderada por, alias "Zarco Aldinever", y José Vicente Lesmes, alias "Walter Mendoza", responsables de la reciente decisión de acercar posturas con el nuevo Gobierno de Gustavo Petro para alcanzar la paz.Márquez formó parte de la mesa de negociación entre el Estado colombiano y las FARC y fue artífice del acuerdo de paz firmado por ambas partes en La Habana en 2016.A pesar de que tenía asegurada una banca en el Congreso, abandonó el proceso de paz y se internó de nuevo en la selva para fundar Segunda Marquetalia; desde entonces el guerrillero estaría en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela.