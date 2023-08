Cientos de personas se manifestaron en Níger a favor de los golpistas

El general Abdourahamane Tchiani, el líder de los golpistas /Foto: AFP.

Cientos de personas se manifestaron este jueves en la capital de Níger, Niamey, paray tomó el poder en la nación africana.Los manifestantes, algunos de ellos con banderas rusas, se juntaron en la Plaza de la Concertación, en el centro de la ciudad, convocados por miembros de la organización civil M62, informó la agencia de noticias AFP.La manifestación coincide con el, que tiene unos 1.500 soldados en el país para ayudar a combatir a grupos armados yihadistas.Desde el golpe de Estado del 26 de julio, las relaciones con Francia deterioraron. El domingo hubo incidentes durante una manifestación frente a la embajada francesa en la capital que provocó la evacuación de cientos de franceses."Solo nos interesa la seguridad", ya venga de Rusia, China o Turquía, dijo uno de los manifestantes, el empresario Issiaka Hamadou. "Simplemente, no queremos a los franceses que nos han estado saqueando desde 1960", agregó.Elque tomaron el poder, dijo ayer que los franceses "no tienen ninguna razón objetiva para abandonar Níger", porque "nunca han sido objeto de la más mínima amenaza".Desde el martes, Francia ha fletado cinco aviones para una operación de evacuación que terminó este jueves.El, dijo que 1.079 ciudadanos compatriotas y extranjeros "están ahora a salvo".en la embajada en Niamey y el Reino Unido hizo hoy lo mismo.Tchiani anunció el miércoles pasado la destitución de Bazoum y el cierre de las fronteras con motivo de la profunda crisis económica y de seguridad en el país, que hace frente a un incremento de las operaciones de las ramas de los grupos extremistas Estado Islámico y Al Qaeda.La asonada azuzó las preocupaciones sobre la inestabilidad política en Níger, un país que se ha visto sacudido por otros cuatro golpes de Estado desde que obtuviera en 1960 la independencia de Francia, así como varios intentos frustrados, el último de ellos en 2021, días antes de que Bazoum asumiera el cargo.La(Cedeao) impuso un bloqueo económico a Níger y dio un ultimátum de una semana, que se cumple hoy, para que los militares golpistas restablezcan en el cargo al presidente depuesto.El Ejército de Nigeria, el más poderoso del continente y fuerza de choque designada por la Cedeao para intervenir en los territorios de los Estados miembros en caso de que así se decida, negó haber recibido esa orden para actuar en Níger.El, aseguró que la intervención militar es la "última opción" en caso de que ninguna otra pueda revertir la actual situación y subrayó que las Fuerzas Armadas de Nigeria no pueden actuar en ninguno de los países miembros de la Cedeao sin el permiso de los jefes de Estado.Asimismo, Gusau anunció que a lo largo de la jornada está teniendo lugar en Abuja, la capital de Nigeria, una reunión de los jefes del Estado Mayor de la Defensa de la Cedeao para discutir la situación en Níger y presentar posteriormente un plan de actuación que deberán considerar los jefes de Estado y de Gobierno de los países que conforman este organismo regional.La posibilidad de una intervención por parte de la Cedeao provocó que Mali y Burkina Faso, países bajo el control también de una junta militar, advirtieran que tomarían dicha acción como una declaración de guerra y ayudarían a Níger a defenderse.Por su parte,y anunció también que no se sumaría a las sanciones.Mientras tanto, el(PNDS) del depuesto presidente Bazoum denunció que las nuevas autoridades cortaron el suministro eléctrico de la residencia presidencial en la que se encuentra recluido el exmandatario junto a su familia y agregaron que están siendo acosados por las nuevas autoridades.Mientras tanto, Estados Unidos volvió a pedir la liberación de Bazoum."Hago un llamamiento para que el presidente Bazoum y su familia sean liberados inmediatamente, y para que se preserve la democracia de Níger, que tanto ha costado conseguir", afirmó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden en una declaración publicada hoy por el 63° aniversario de la independencia del país africano."En este momento crítico, Estados Unidos está con el pueblo de Níger para honrar nuestra colaboración de décadas basada en valores democráticos compartidos y en el apoyo a un Gobierno dirigido por civiles", subrayó.Bazoum, de 63 años, fueen un golpe condenado por Estados Unidos, los países europeos y las Naciones Unidas."El pueblo de Níger tiene derecho a elegir a sus dirigentes. Han expresado su voluntad mediante elecciones libres y justas, y eso debe respetarse", manifestó Biden.