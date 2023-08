La presidenta del Banco Nación aseguró que la inflación está en un sendero de reducción

"Los nuevos desafíos que trae la cuarta revolución industrial los vamos a trabajar con empresarios y sindicatos, sin eliminar los derechos de los trabajadores", dijo Batakis / Foto: Pepe Mateos

Hoy nos reunimos con autoridades de la provincia de La Rioja para viabilizar los distintos proyectos productivos para generar mayores ingresos y aumentar la producción. pic.twitter.com/FxiQBbTjAo — Silvina Batakis (@sbatakis) August 2, 2023

La presidenta del, Silvina Batakis, afirmó este jueves que la inflación se encuentra en un "sendero de reducción", aunque reconoció que su abordaje "no es fácil" por tratarse de un "problema tremendo" para la economía argentina."Estamos en un sendero de reducción (de la inflación), lo que no quiere decir que todos los meses será inferior al anterior", dijo Batakis en una entrevista en FM La Patriada.La titular del Banco Nación explicó que los equipos de campaña que lidera en materia económica están trabajando "muy seriamente" en el tema inflación, con el objetivo deEn este sentido, brindó detalles de los equipos de campaña que trabajan bajo su coordinación: "Somos unos 170 economistas, que hacemos eje en lo productivo y lo federal, para generar puestos de trabajo con valor agregado y abordar los temas más difíciles, como la inflación, el FMI, el tipo de cambio y los salarios"."Armamos un buen equipo de trabajo, que ya compartió 24 reuniones. De hecho ayer (por el miércoles) estuvimos con ministros de Economía de las provincias que son de nuestro espacio y también con referentes de dónde no estamos gobernando", explicó.En cuanto a la relación con el, Batakis dejó en claro que nunca se debe "perder de vista que vino de la mano de la gestión anterior", y ahora nos "condiciona desde lo económico y lo político, lo que hace que los gobiernos pierdan libertad de acción"."Tenemos que renegociar pero lo fundamental es juntar los dólares suficientes para pagarles como hizo (el ex presidente) Néstor Kirchner", subrayó la presidenta del Banco Nación.Respecto de una eventual reforma laboral a partir del próximo gobierno, opinó que