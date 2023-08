Argentina: el progreso que alienta un futuro

con que se había ilusionado en conseguir, pero con muestras de crecimiento en su identidad de juego, de ser un equipo competitivo y marcar un camino para lo que vendrá.Este Mundial fue el último de referentes como Estefanía Banini y Vanina Correa, dos de las muchas futbolistas que empezaron a jugar con varones, que sufrieron discriminación por el sólo hecho de ser mujeres, que lucharon por un fútbol femenino argentino más profesional y abrieron caminos.que hay presente y futuro.Como dijo la defensora Aldana Cometti, una de las pocas argentinas que juega en el fútbol español: "Lo que me dejaron jugadoras como Vani o Estefi, es la lucha que hicieron de chiquitas. Nos allanaron el camino a nosotras y hoy muchas chicas juegan sin culpa al fútbol. Una nena de 8 ó 10 disfruta de ser libre y feliz jugando al fútbol y ese es el gran legado que nos dejaron ellas a nosotras y que queremos dejar a las que vienen".., viene de un pasado cercano con grandes dificultades. Por eso es necesario mirar el contexto, valorar lo conseguido más allá del resultado deportivo y seguir apostando por el fútbol femenino.en la pelea por una estructura básica para representar al país (entrenar en canchas de césped, dormir en un hotel y no en un micro cuando viajaban a jugar un amistoso, algún viático, ropa que les quedara y no fuera el descarte de la masculina).Desde aquella foto del "Topo Gigo" en la Copa América 2018 hasta ahora, las jugadoras nunca bajaron los brazos, siguieron alzando la voz y peleando contra la subestimación."Mucha lucha, nos hemos enfrentado a discriminaciones, abuso de poder, esa lucha de la mujer argentina es el legado que tratamos de dejar", explicó la mendocina, entre lágrimas, después de su último partido con la celeste y blanca."Se cierra un círculo, entran nuevas generaciones, se viene un lindo futuro, un futuro para trabajar mucho, un nuevo proceso a largo plazo, entonces hay que tener mucha paciencia y trabajar intensamente", aseguró Ippolito, la de Villa Lugano que fue la primera argentina de esta camada en irse al fútbol italiano y que -como a Banini- lo que más le divierte en una cancha es gambetear.Tiene un campeonato semiprofesional hace pocos años y recién ahora hay más jugadoras que se están yendo a ligas del exterior, donde el nivel es todavía muy superior al torneo nacional.Con esas diferencias de recorrido más las distancias físicas que separan a las argentinas de las europeas o las africanas, el seleccionado fue competitivo en una Copa del Mundo de la FIFA, con una idea de juego.: estuvo cerca de sacarle un punto a Italia; remontó un 0-2 ante Sudáfrica en forma agónica y se llevó su tercer empate en la historia de los Mundiales Femeninos; y no fue superado categóricamente por Suecia, una potencia, número 3 del mundo.y mostró identidad y pasión por la camiseta. Y mostró, sobre todo, que luchar siempre vale la pena.