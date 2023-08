"Las propuestas de la oposición nos remiten al peor momento de la Argentina", dijo Cerruti VER VIDEO

"Estas propuestas nos llevan al peor momento de Alianza y del macrismo, los dos momentos donde gobernaron quienes hoy se presentan con ideas que nos llenan de profunda preocupación, pero sabemos que los ciudadanos no quieren volver a ese pasado y no van a elegir esas propuestas"

Foto: Presidencia

La gestión de Massa

Foto: Presidencia

"Reconocemos que los precios son un problema para la enorme mayoría de la gente y esa es la preocupación central del ministro Massa"

Crecimiento ininterrumpido

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, dijo este jueves que las propuestas de la oposición, en el marco de la campaña electoral para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto, "remiten al peor momento de la Argentina"., dijo la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno.Cerruti agregó que, entre esas propuestas, los dirigentes opositores "dicen que van a privatizar las empresas de nuevo para que unos pocos se lleven el dinero de los argentinos y no funcionen"."Estas propuestas nos llevan al peor momento de Alianza y del macrismo, los dos momentos donde gobernaron quienes hoy se presentan con ideas que nos llenan de profunda preocupación, pero sabemos que los ciudadanos no quieren volver a ese pasado y no van a elegir esas propuestas", consideró.La funcionaria se refirió así, entre otras cuestiones, a declaraciones del exministro de Industria del macrismo Dante Sica, quien aseguró que si Bullrich llega a la Presidencia buscará “suspender temporalmente el concepto de ultraactividad para que todos los convenios colectivos de trabajo se modernicen”.El miércoles, en diálogo con Radio con Vos, Sica dijo que "hay que modernizar" los convenios colectivos de trabajo porque "el 50% son de antes de 1980”, para lo cual propuso "suspender temporalmente el concepto de ultraactividad para hacer que todos los convenios colectivos vuelvan ponerse en condiciones modernas".Cerruti aseguró que en la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, de quien se cumple un año de su asunción al cargo, "todos los índices económicos han mejorado", aunque señaló que en el gobierno se reconoce que la inflación es "un problema para la enorme mayoría de la gente", y que es "la preocupación central" del también precandidato a presidente por Unión por la Patria (UxP).Cerruti manifestó que Massa "se hizo cargo (del Ministerio) en un momento muy complicado de la economía" en el que "algunos números daban vértigo", y que lo hizo con "mucha convicción" y "espíritu de empatía".También sostuvo que "lleva las negociaciones" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "de la mejor manera posible", por lo que ha buscado "diferentes variantes" para el pago de los vencimientos, como "el swap con China y el préstamo de la CAF", que "a diferencia del FMI, no tienen condicionamientos ni le piden a la Argentina qué tiene que hacer o dejar de hacer".En otro orden, aseveró que "no es cierto que seis de cada 10 niños en Argentina tienen hambre", y pidió distinguir "la foto que puede sacar una ONG del escenario completo", en el que "hay situación de pleno empleo en la mayoría de las provincias" y entre los sectores vulnerables "la gente recibe algún tipo de ayuda del gobierno nacional, por las cuales puede acceder a la alimentación".Al pedírsele un balance del año de gestión de Massa en el Palacio de Hacienda, la portavoz remarcó que "todos los índices económicos han mejorado", si bien indicó que en el gobierno "reconocemos que los precios son un problema para la enorme mayoría de la gente y esa es la preocupación central del ministro Massa".Cerruti valoró las gestiones del presidente Alberto Fernández y de Massa ante el FMI y, luego del anuncio que el ministro hiciera el lunes último, reclamó que "aquellos que agitaron fantasmas" sobre un posible fracaso en las negociaciones, "ahora agiten certidumbre y tranquilidad"."Hemos crecido en empleo, en patentamiento de autos, es uno de los primeros gobiernos de los últimos tiempos que completará tres años seguidos de crecimiento", destacó, además de señalar las mejoras en "exportaciones, inversión en la ciencia y en la salud".Al respecto, aseguró que "la expresión 'todos los índices económicos dan mal es mentira, todos dan bien, la gente lo vive en su vida cotidiana", y resaltó que Massa "se hizo cargo en un momento muy complicado de la economía", en el que "algunos números daban vértigo" por "la inestabilidad que se había producido por los cambios" en el Palacio de Hacienda en julio de 2022, tras la renuncia del exministro Martín Guzmán y su reemplazo por Silvina Batakis.En ese contexto, agregó, Massa tomó el mando de la cartera "con mucha convicción" y "mucho espíritu de empatía con el resto de los ministros".Como resultado, Cerruti señaló que "mes a mes crece el consumo, el turismo", y que "desde que Massa está en el Ministerio, hemos visto que las distintas variables han ido creciendo".Entre los temas a resolver, indicó que "necesitamos que el empleo que se cree sea registrado y con buen salario", además de "seguir combatiendo y tratar de reducir la inflación".Además, Cerruti destacó la suba del piso del impuesto a las Ganancias para los empleados en relación de dependencia a $ 700.875 brutos mensuales, así como el incremento retroactivo a enero de las escalas en un 35%.Asimismo, la funcionaria relacionó esa modificación en Ganancias con "los nuevos números de trabajo registrado que se van a dar a conocer" y que, anticipó, mostrarán "34 meses de crecimiento" en forma ininterrumpida."El ministro (de Economía, Sergio) Massa ha subido de nuevo el piso del impuesto a las Ganancias", resaltó Cerruti, que comparó la decisión con la del expresidente Mauricio Macri, de quien dijo que cuando era candidato en 2015 "dijo que lo iba a eliminar y no lo hizo".Cerrruti puntualizó que la suba del piso para los contribuyentes de la Cuarta Categoría va en consonancia con "el sentido que tiene que tener" ese gravamen, para que se aplique "sólo a los altos ingresos".En ese sentido, puso de relieve que la suba del piso beneficiará a "más de un millón" de trabajadores en relación de dependencia a partir de agosto.Dentro de ese conjunto de beneficiarios, indicó que hay "más de 400.000 en la provincia de Buenos Aires y más de 100.000 en la ciudad de Buenos Aires".La portavoz señaló también el aumento de las escalas que se utilizan para el cálculo del impuesto en un 35%, con retroactividad a enero, con lo cual lo retenido de más de enero a julio se devuelve al empleado en dos cuotas mensuales, con los salarios de agosto y setiembre próximos.Con esta medida la totalidad de los trabajadores en relación de dependencia que tributan Ganancias se verán beneficiados."Este anuncio del ministro Massa se suma a los nuevos números de trabajo registrado que se van a dar a conocer esta tarde", dijo en referencia a la difusión prevista de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) por parte del Ministerio de Trabajo.Al respecto, ponderó que haya".