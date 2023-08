Organizaciones sociales se movilizan al Ministerio de Educación porteño

Organizaciones gremiales, sociales y políticas se movilizarán este jueves a la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de un amplio abanico de reivindicaciones, entre ellas el "reconocimiento institucional de espacios educativos populares" (EEP) y un, entre otras demandas.Según informaron a Télam voceros gremiales, la protesta -que contemplará además el reclamo por un "reconocimiento salarial para todos los trabajadores y trabajadoras estatales y de la educación"- comenzará a las 12, en la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad, ubicado en Perette 750, en el barrio de Retiro."Estamos nuevamente en estado de alerta y movilización ante el masivo cierre de Centros de Primera Infancia (CPI); la falta de vacantes en los jardines de infantes; la falta de mantenimiento en edificios escolares y el abandono a su suerte de muchos bachilleratos populares", explicaron las organizaciones a través de un comunicado conjunto.Además reclamarán por "la, la falta de vacantes en los distintos niveles educativos y el d", sostienen las organizaciones convocantes.Forman parte de la convocatoria, la conducción de la CTA-A Capital Federal; la Federación Nacional de Trabajadores (FeNaT Capital Federal); el Movimiento Somos Barrios de Pie; el Frente de Organizaciones de Base (FOB Autónoma); MTD Aníbal Verón; la organización Paritaria Social y Popular; el FAR en Marabunta; Frente Popular Darío Santillán; la agrupación Lucha y Rebelión; el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Liberación Popular El Movimiento, entre otras.Walter Córdoba, dirigente del Movimiento Somos Barrios de Pie, señaló a Télam que "otra vez, nos movilizamos al Ministerio de Educación porteño, porque no queremos que el ajuste económico de (Horacio) Rodríguez Larreta caiga sobre los más pobres y sobre las y los trabajadores"."El ajuste de la economía de la Ciudad, que es la más rica del país, debe caer sobre los más ricos y poderosos de la Ciudad. Es algo que se nota más que nunca en los servicios que no se prestan en los Centros de Primera Infancia (CPI), muchos CPI están cerrados; los salarios de hambre; la falta de vacantes para alumnos en todos los niveles, en la calidad de las viandas, por el no reconocimiento de los Bachilleratos Populares", remarcó Córdoba.