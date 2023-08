Con un homenaje a la potencia del río, Selva Almada inauguró la Feria del Libro de Rosario

Foto: Sebastián Granata.

"Primero, Buenos Aires, seamos honestos, no es el único 'centro': aquí estamos en Rosario que puede sentirse periférica comparada con Buenos Aires, pero es central en relación a otras ciudades de la región" Selva Almada

Con un discurso inaugural de la escritora Selva Almada, que se refirió a su vida literaria relacionada con el río Paraná como un gran río literario, "sedimentado por voces y escrituras de distintas partes del mapa, con pequeñas islas y bancos que van mutando, y también orillas", una cartografía que según la narradora configura "la auténtica periferia, en la escritura orillera, de borde y desborde",inquirió la autora de "Ladrilleros" y "El viento que arrasa". Y prosiguió: "Primero, Buenos Aires, seamos honestos, no es el único 'centro': aquí estamos en Rosario que puede sentirse periférica comparada con Buenos Aires, pero es central en relación a otras ciudades de la región", sostuvo la escritora.. Mencionó además distintas escenas y momentos que están vinculados al río y cómo este elemento geográfico ha impactado en su vida desde la infancia hasta la adultez.Además, se planteó una reflexión sobre la literatura argentina y la diversidad de voces que provienen de distintas regiones del país, cuestionando la dicotomía centro-periferia y proponiendo una visión más integradora y fluida de la literatura nacional: "¿acaso no hay un buen número de escritoras y escritores provincianos que son influencia clave en la literatura del país de las últimas décadas? Zelarayán y también Laiseca, Diana Bellessi, Madariaga, el Teuco Castilla, Claudia Masin… provincianos que viven o vivieron en Buenos Aires e irradiaron en las generaciones más nuevas de escritores y escritoras. Pero también Angélica Gorodischer, Liliana Bodoc, Estela Figueroa, Franco Rivero y Beatriz Vignoli, grandes referentes de buena parte de la poesía y la narrativa contemporáneas, que escriben o escribieron en sus territorios de origen, sin migrar nunca a la capital", enumeró.La autora compartió sus recuerdos, lecturas y vivencias, haciendo conexiones entre su vida personal, la literatura y el río como símbolo de transformación y diversidad."A los nueve años me hubiera gustado saber que había un viejo poeta muerto hacía poco que también era entrerriano, que había nacido en Gualeguay, a menos de 100 kilómetros de mi pueblo, que había pasado la adolescencia en Villaguay, a menos de 80, y que había vivido sus últimos años en Paraná, la ciudad donde viviría yo unos años después. Me hubiera gustado leer a Juan L. Ortíz mientras leía a Mark Twain", apuntó la escritora, autora de obras como "Mal de muñecas" (2003), "Niños" (2005), "El viento que arrasa" (2012), "Chicas muertas" (2014) y "No es un río" (2023), entre otras en las que aborda temas sociales y feministas.temas como el análisis de las distintas etapas democráticas, la ampliación de derechos, las diversidades, la literatura y la producción de contenidos sobre las formas de habitar el presente. El Centro Cultural Roberto Fontanarrosa, ubicado en San Martín y San Juan, será el lugar donde se desarrollarán las actividades, con entrada libre y gratuita.Durante el acto de apertura, el escritorVaccaro hizo hincapié en que la iniciativa no es solo un mercado de ofertas, sino una gran actividad cultural con eje en la pluralidad y la diversidad, que promueve el acercamiento de todos. Resaltó la presencia de numerosas librerías, editoriales y organizaciones afines, lo que garantiza la bibliodiversidad y permite a cada visitante encontrar el libro que buscaba, sumergiéndose en la placentera búsqueda del libro anhelado., sostuvo Vaccaro.Entre los expositores que se dan cita en la Feria se destaca un stand con doce editoriales rosarinas.. "Nuestra editorial tiene una trayectoria de 30 años. En esta ocasión, estamos celebrando nuestro aniversario en este mismo piso, y estamos orgullosos de mostrar la amplia gama de títulos que ofrecemos. La feria es un éxito cada año, atrayendo a una gran cantidad de personas durante los días de semana y los fines de semana", señaló.el editor desde el stand de editores independientes rosarinos que comparten y presentan sus actividades junto con autores e ilustradores.Por su parte, el editor Yair Bocchietti, de Yair Ilustrado Ediciones, señaló: "Nuestra expectativa es alta este año, ya que participamos en conjunto con otras once editoriales de la ciudad, por tercera edición consecutiva. Nuestro objetivo principal es dar a conocer nuestras publicaciones y llegar a nuevos lectores, aprovechando este evento literario, que sin duda es uno de los más importantes, si no el más importante, en la ciudad".Y agregó: "Estamos emocionados de formar parte de esta experiencia y esperamos que sea una oportunidad para conectar con el público y fortalecer nuestra presencia en el ámbito editorial local".En la antesala de las próximas elecciones, Vaccaro hizo un llamamiento a todos los candidatos, "independientemente de su posición política", para que presten atención a la industria del libro. Mencionó la problemática del monopolio que afecta a la materia prima de la industria y la necesidad de políticas públicas comprometidas para aliviar la situación, especialmente para las pequeñas y medianas empresas editoriales y los escritores emergentes. También destacó la importancia de modificar la ley de IVA que afecta a las librerías y anulaba las exenciones obtenidas."No podemos soslayar en vísperas de un acto electoral donde se decidirá quienes van a gobernar el país por los próximos cuatro años, hacer un verdadero llamamiento a todos los candidatos de tipo y laya, a los que les toque asumir alguna responsabilidad, ya sea ejecutiva o legislativa, para que reparen detenidamente en la industria del libro", destacó Vaccaro.. El evento contará con una variada programación que incluirá shows musicales, charlas, talleres y otras propuestas culturales.