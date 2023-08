Zaffaroni denunció que en Jujuy "se practica el terrorismo de Estado"

Foto: Prensa Senado.

El exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni denunció que en la provincia de Jujuy "se practica el terrorismo de Estado" y advirtió que "está en juego toda la institucionalidad de la Nación".el exmagistrado por la radio AM 750.El exintegrante de la Corte Suprema valoró que"Sufrimos el terrorismo de Estado, no podemos callar esta emergencia; no es Jujuy, se tambalea la institucionalidad de la Nación", insistió.Para Zaffaroni,Además, criticó que la Justicia jujeña "meta presos a abogados acusándolos de sedición" y alertó que "se intimida a los vecinos con cortes de luz" mientras "la policía golpea las puertas en la oscuridad de la noche".También recordó que la dirigente de la Tupac Amaru Milagro Sala "está presa desde hace años" y señaló que el gobernador jujeño y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, se jacta de decir 'yo la puse presa', dejando entrever, dijo, "que maneja el Poder Judicial"., apuntó contra Morales.Zaffaroni remarcó que el "Código Contravencional" lo "aplica la policía" y señaló que pese a que en Jujuy "también los jueces del Poder Judicial dependen del gobernador", en el caso de las fuerzas de seguridad, "no solo son material sino también formalmente dependientes" de Morales.