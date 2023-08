Advirtieron que la comunidad gitana sufre "criminalización" y "persecución" en Jujuy

La Defensora del Público, Miriam Lewin, encabezó un seminario contra la discriminación informativa en Jujuy / Foto: Edgardo Valera.

La comunidad gitana denunció "criminalización" y "persecución" en las coberturas periodísticas / Foto: Edgardo Valera.

Durante el seminario, la Defensoría del Público elaboró recomendaciones para no discriminar e integrar a los gitanos en las coberturas / Foto: Edgardo Valera.

Hoy en Jujuy con la @SDHArgentina presentamos las “Recomendaciones para el tratamiento con enfoque de derechos humanos de la población gitana” 🎙️📺

Antes, visitamos la casa de la familia de Carlos Yancovich en la Kumpaña de Perico.#2deagosto #memoriadelholocaustogitano pic.twitter.com/yv0Mek0XdJ — DefensoríadelPúblico (@DefdelPublico) August 2, 2023

que padece la comunidad gitana no solo en el tratamiento informativo sino también en la sociedad.que habita en la provincia al tiempo que presentaron las recomendaciones para el tratamiento informativo de ese colectivo en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy.se elaboró un compendio de recomendaciones, las cuales centran la mirada en "favorecer la integración", "promover coberturas con enfoque de derechos", "informar sin prejuicios", "mostrar la diversidad dentro de la población gitana", "informar sin estigmatizar", entre otros tópicos."La tarea de generar recomendacionessobre temáticas que a veces son mal abordadas en los medios de comunicación y buscamos que ese tratamiento no termine vulnerando derechos en las coberturas", explicó a Télam Miriam Lewin, sobre la actividad presentada en Jujuy.Para ello el organismo nacionaluna serie de recomendaciones de cómo referirse a las comunidades, cuales son las denominaciones, diferenciar entre familias, linajes, festividades y celebraciones, para deconstruir los estereotipos criminalizantes.En el caso particular de la comunidad gitanaque indican que las personas gitanas son machistas, que las mujeres viven subyugadas que están al margen de la ley o se dedican a la venta de autos robados, cuestiones que no reconocen el aporte de este grupo que forma parte de la población y nación argentina", sostuvo., en relación al robo de menores, conceptos que están generalizados y forman parte de un folklore que es hora de desarticular", consideró la funcionaria.Los integrantes del organismo nacional junto a funcionarios de la Secretaria de Derechos Humanos de la Naciónal tiempo que se convocaron en la capital jujeña para abordar diversas temáticas.En ese marco sostuvo que se percibe cómo las mujeres de las comunidades gitanas, incluso para ser pilares de la economía familiar", relató."Todo prejuicio se pulveriza con el contactoinjustamente, por lo que además expresan su temor a exponerse a hablar", contó Lewin.Por otro lado, la comunidad gitanaenmarcado en una jornada conmemorativa en el que año 1944 se liquidó a la población gitana en el campo de concentración de Auschwitz, donde más de 500.000 personas de esa comunidad fueron asesinados por los nazis."Tenemos que reconocernosy reconozcamos los derechos que esta comunidad tiene porque está muy postergada", analizó finalmente.Durante el encuentro, Lorena Gordillo, integrante de la comunidad gitana en la ciudad de Palpalá, denunció queporque muchas veces no nos permiten el acceso a los servicios de salud o educación"., ello se traduce a que solo por nuestra condición no se respetan los derechos. En Palpalá somos 50 familias y es una tarea del Estado provincial incluirnos", reclamó finalmente la joven.Las actividades continuarán este jueves en la sede de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy,(que convoca a las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero) para que se exponga sobre el funcionamiento de los medios audiovisuales de la región.En tantoherramientas para periodistas, comunicadores y comunicadoras y toda persona que se interese en la temática, sobre el abordaje responsable y la promoción de buenas prácticas de las comunidades originarias.