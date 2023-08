Bregman sostuvo que Milei "es un títere" construido para no "cuestionar al poder económico"

Myriam Bregman, precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad.//Foto Santa Cruz

La precandidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Myriam Bregman afirmó este miércoles que el precandidato presidencial por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, "es un títere del poder económico" y"Milei es un títere total, centralmente del poder económico. Lo construyeron para que la bronca quede en la dirigencia política y no se te ocurra cuestionar el poder económico que hay detrás", afirmó Bregman por Radio 10.La diputada sostuvo que lapresidenciales de Juntos por el Cambio (JxC)"es si los ataques los van a hacer en 100 horas o en 100 días"."Tenemos que enfrentar eso yHay muchas ganas de no ir a votar, pero es el momento de no quedarse en casa masticando bronca. Una izquierda fuerte demuestra que puede jugar un rol fundamental", subrayó.Bregman reiteró su propuesta de "y repartir las que queden vacantes"; llamó a "no estigmatizar a quienes reclaman" y afirmó que" que a las mujeres les "produjo una alerta temprana".. Sabemos que elno se va a terminar por decreto, pero se podrían tomar medidas para paliar la situación de violencia de género si se destinara el presupuesto suficiente", apuntó.Además, señaló que "la derecha viene muy insistente con la necesidad de unay sostuvo que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional "ha caído muy fuertemente en el gobierno de Mauricio Macri y en este también"."El capitalismo cada vez expone su cara más cruel. Son 40 años de neoliberalismo.Hoy se construyen viviendas para que queden vacías,. Quiero cuestionar eso de raíz", completó.